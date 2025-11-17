Στην Interamerican, οι άνθρωποί μας είναι το πολυτιμότερό μας κεφάλαιο. Επενδύουμε συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η πραγματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, αλλά αντικατοπτρίζεται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε μέλους της ομάδας μας.

της Δροσιάς Καρδάση, Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Interamerican (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025)

Γι’ αυτό, διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές και θεμέλια μιας δίκαιης, συμπεριληπτικής και υποστηρικτικής εταιρικής κουλτούρας που αναγνωρίζει και αναδεικνύει τη μοναδική συνεισφορά κάθε εργαζόμενου. Από τις διαδικασίες πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης έως τον τρόπο που συνεργαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, διασφαλίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να αναπτύσσεται χωρίς διακρίσεις.

Η διάκριση “World-class Workplace” για το 2024 που κατακτήσαμε, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη γνώμη των ανθρώπων μας όπως καταγράφηκε στην ετήσια έρευνα εργαζομένων που διεξάγεται από την ανεξάρτητη εταιρεία Effectory.

Η ουσιαστική επικοινωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Μέσα από πρωτοβουλίες εσωτερικής επικοινωνίας, τα CEO Talks, τα CEO Breakfasts και τα γεύματα με τη διοικητική ομάδα, ενισχύουμε τον ανοιχτό διάλογο και προάγουμε τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας σε κάθε εργαζόμενο τη δυνατότητα να διατηρεί άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση και να μοιράζεται σκέψεις, ιδέες και προτάσεις.

Πιστοί στη δέσμευσή μας για έναν καλύτερο και πιο συμπεριληπτικό εργασιακό κόσμο, το 2024 υπογράψαμε με υπερηφάνεια τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, διαμορφώσαμε τη DEI Πολιτική (Diversity, Equity & Inclusion), ενσωματώνοντας πρακτικές που προάγουν την ισότητα και ενδυναμώνουν τους ανθρώπους μας.

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για κάθε εργαζόμενό μας παραμένει προτεραιότητα. Μέσα από το Hybrid FlexiWork, το ευέλικτο υβριδικό μοντέλο που επιτρέπει τρεις ημέρες τηλεργασίας και δύο στο γραφείο, ενισχύουμε την αυτονομία των εργαζομένων μας και διευκολύνουμε τη διαχείριση των υποχρεώσεών τους. Η πρωτοβουλία αυτή μάλιστα διακρίθηκε στα HR Awards 2024, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας σε μια εργασιακή κουλτούρα που εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες.

Η Interamerican αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και εφαρμόζει στοχευμένες πρακτικές στήριξης. Προσφέρει δύο επιπλέον εβδομάδες άδειας μητρότητας για τις εργαζόμενες μητέρες, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στη νέα πραγματικότητα. Η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε ηγετικούς ρόλους είναι στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο τουλάχιστον 45% γυναικεία εκπροσώπηση έως το 2025. Το 2024 προχώρησε σε οριζόντιες αυξήσεις μισθών για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών.

Μέσω καινοτόμων προγραμμάτων όπως το “Mentoring for Women in Leadership” και το “Reverse Mentoring”, η εταιρεία ενδυναμώνει τα στελέχη της, προσφέροντας ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Πίσω από κάθε μας δράση, όλοι μαζί, εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο αύριο. Η πρόσφατη διάκριση με το Silver Medal από τον παγκόσμιο ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης EcoVadis αντανακλά τη διαρκή και απόλυτη δέσμευσή μας στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας.

Συνεχίζουμε δυναμικά. Πάνω από 1.600 εργαζόμενοι, σε κάθε θέση ευθύνης του Οργανισμού, προχωράμε με οδηγό τις αξίες μας –τη φιλοδοξία, την υπερηφάνεια, το πάθος, την αποφασιστικότητα και την καινοτομία– κάνοντας καθημερινά πράξη την αποστολή μας: να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.