Η Affidea Ελλάδος, ο κορυφαίος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη, γιορτάζει φέτος 20 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και ουσιαστικής προσφοράς στον χώρο της υγείας. Μια πορεία που ξεκίνησε το 2005 και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα δίκτυα διαγνωστικών υπηρεσιών στη χώρα.

Σήμερα, η Affidea διαθέτει 40 ιατρικές μονάδες πανελλαδικά, εξυπηρετεί περίπου 1.000.000 εξεταζόμενους ετησίως και στηρίζεται σε περισσότερους από 1.200 εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη βασίστηκε σε στοχευμένες επενδύσεις, διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεχή αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού, πάντα με γνώμονα την ποιότητα, την ασφάλεια και την κορυφαία εμπειρία του εξεταζόμενου.

Τεχνολογία αιχμής & ανθρώπινη φροντίδα

Η Affidea διαθέτει έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους ιατρικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, με περισσότερα από 1.700 μηχανήματα τελευταίας γενιάς: PET/CT, SPECT/CT και CT με τεχνολογία μειωμένης ακτινοβολίας (Dose Excellence), MRI 3T, υπέρηχους LOGIQ E10 με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη και 3D ψηφιακή μαστογραφία.

Παράλληλα, μέσα από ψηφιακές υπηρεσίες όπως online ραντεβού, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων και ψηφιακή επικοινωνία με τους εξεταζόμενους, η Affidea κάνει την ιατρική φροντίδα πιο άμεση, ασφαλή και προσβάσιμη.

Στρατηγική ανάπτυξη & δυναμικές συνεργασίες

Σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια ταμεία και όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, η Affidea διασφαλίζει ότι οι πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα αποκλεισμό.

Ταυτόχρονα, οι συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρικούς πελάτες ενισχύουν την προσβασιμότητα, εξασφαλίζοντας συνέχεια και ολοκληρωμένη φροντίδα για τον ασθενή.

Η στρατηγική πορεία της Affidea περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές, όπως η ένταξη των City Med στο δίκτυό της, με τη δημιουργία 8 νέων πρότυπων δερματολογικών ιατρείων σε όλη τη χώρα.

Κοινωνική ευθύνη με ουσιαστικό αντίκτυπο

Για την Affidea, η υγεία δεν αποτελεί απλώς υπηρεσία, αλλά βαθιά και διαχρονική δέσμευση απέναντι στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα Affidea Home, ο πρώτος ξενώνας φιλοξενίας οικογενειών παιδιών που νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία, αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση κοινωνικής ευθύνης, προσφέροντας δωρεάν στέγη, φροντίδα και υποστήριξη.

Επιπλέον, η εταιρεία πραγματοποιεί κάθε έτος, προγράμματα υποστήριξης για Πυροσβέστες, Ένοπλες Δυνάμεις και οικονομικά ευάλωτες ομάδες, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συμβολή και τις ανάγκες τους.

Το αύριο της υγείας: Κέντρα Αριστείας & “έξυπνα” διαγνωστικά κέντρα

Ως μέλος του ευρωπαϊκού Ομίλου Affidea, με παρουσία σε 15 χώρες και 420 κέντρα, η Affidea Ελλάδος ακολουθεί ενιαία διεθνή πρότυπα ποιότητας, καινοτομίας και βιωσιμότητας.

Κεντρικός πυλώνας του επενδυτικού πλάνου αποτελεί η ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας και η υλοποίηση “έξυπνων διαγνωστικών κέντρων”, όπου τεχνολογία, βιωσιμότητα και ανθρώπινη εμπειρία συνδυάζονται αρμονικά.

Το Affidea neuraCare Athens, το πρώτο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία της Affidea σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποτελεί ορόσημο για τη σύγχρονη ιατρική. Εξοπλισμένο με PET/CT, SPECT/CT και MRI 3Τ τελευταίας τεχνολογίας και σε συνεργασία με κορυφαία ονόματα του κλάδου, προσφέρει υψηλής ακρίβειας διάγνωση και εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Κοιτάζοντας μπροστά

Μετρώντας ήδη δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, η Affidea Ελλάδος συνεχίζει με το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση: να προσφέρει ιατρική φροντίδα πιο ανθρώπινη, πιο έξυπνη και πιο προσβάσιμη για όλους.

Η Affidea συνεχίζει να χαράσσει το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα, με όραμα, συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

20 λόγοι για να επιλέξετε την Affidea