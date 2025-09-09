Η Affidea Ελλάδος, κορυφαίος πάροχος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.), η συλλογική φωνή των ασθενών με σπάνια νοσήματα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών που ζουν με σπάνια νοσήματα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την προώθηση ενός πιο ανθρώπινου και συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας.

Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, η Affidea προσφέρει, μεταξύ άλλων, στους ασθενείς μέλη των Οργανώσεων της Ε.Σ.Α.Ε. προνομιακή πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις σε όλο το δίκτυο των διαγνωστικών της κέντρων, καθώς και δωρεάν ή ειδικές παροχές για εξετάσεις που σχετίζονται με σπάνια νοσήματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, κος Θεόδωρος Καρούτζος, δήλωσε: «Για όλους στην Affidea, ο ασθενής βρίσκεται πάντα στο κέντρο. Με αυτήν τη συνεργασία, ενισχύουμε την πρόσβαση των ασθενών με σπάνια νοσήματα σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και αποδεικνύουμε ότι η υγεία δεν πρέπει να έχει εμπόδια. Μαζί με την Ε.Σ.Α.Ε., προχωρούμε σε ουσιαστικές δράσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων».

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος, κος Δημήτρης Αθανασίου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Affidea φέρνει τους σπάνιους ασθενείς πιο κοντά στην ισότιμη και ποιοτική φροντίδα. Κάθε βήμα που μειώνει τα εμπόδια στην πρόσβαση σε εξετάσεις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός πιο δίκαιου και ασθενοκεντρικού Συστήματος Υγείας για ολόκληρη την κοινότητα των σπανίων παθήσεων.»

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Affidea επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρωτοπόρος στην παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών και ανθρώπινων υπηρεσιών υγείας, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα πιο ισότιμο και καινοτόμο Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001, και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.