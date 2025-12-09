Μια σημαντική ιατρική καινοτομία παρουσιάστηκε πρόσφατα σε συντάκτες υγείας από την Επικεφαλής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Affidea neuraCare Athens κα Σοφία Χατζηιωάννου στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης Συνέντευξης Τύπου στο Affidea NeuraCare Athens, όπου εκπρόσωποι των ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα κορυφαία ονόματα της Νευρολογίας που στελεχώνουν το εγχείρημα της Affidea, και να ενημερωθούν για μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση νευρολογικών παθήσεων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Affidea neuraCare μοριακή απεικόνιση εγκεφάλου με το ραδιοφάρμακο 18F-φλουρο-L- διυδροξυ-φαινυλαλανίνη (F-18 FDOPA), αξιοποιώντας την πλέον προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία PET/CT. Η νέα αυτή εξέταση υψηλής εξειδίκευσης επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση της σύνθεσης ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των προσυναπτικών ντοπανινεργικών νευρώνων.



Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στη διερεύνηση Παρκινσονικών συνδρόμων, προσφέροντας επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας που έως σήμερα δεν ήταν διαθέσιμα στη χώρα. Η δυνατότητα πραγματοποίησης της εξέτασης F-18 FDOPA PET/CT στην Ελλάδα σηματοδοτεί την εισαγωγή μιας πρωτοποριακής και σπάνιας τεχνολογίας μοριακής απεικόνισης, η οποία επιτρέπει:

Ταχύτερη και πιο αξιόπιστη εξέταση

Μειωμένη έκθεση σε ακτινοβολία, χάρη στη χρήση PET/CT τελευταίας ψηφιακής γενιάς

Βέλτιστο σχεδιασμό θεραπευτικής στρατηγικής, με ουσιαστική συμβολή στη λήψη κλινικών αποφάσεων από τους θεράποντες ιατρούς

Η νέα αυτή δυνατότητα συνιστά ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς μια πιο εξατομικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα, αντανακλώντας το όραμα του Affidea neuraCare για την εισαγωγή καινοτόμων διαγνωστικών λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και της καθημερινότητάς τους.