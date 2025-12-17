Ένα νέο ενημερωτικό βίντεο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ) με πρωταγωνιστή τον Καθηγητή Νευρολογίας Δήμο Δ. Μητσικώστα, Επικεφαλής Τμήματος Απομυελινωτικών Διαταραχών στο Affidea neuraCare Athens, παρουσιάζει η Affidea Ελλάδος.

Σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ο Καθηγητής εξηγεί τα βασικά συμπτώματα της νόσου, αποσαφηνίζει συχνές παρανοήσεις και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, βάσει και των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η ΣκΠ αποτελεί μια από τις πιο συχνές νευρολογικές παθήσεις στις παραγωγικές ηλικίες, με τα νεότερα δεδομένα να δείχνουν:

2,9 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως

0,7 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη

25 χιλιάδες ασθενείς στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, καθώς πολλοί ασθενείς οδηγούνται καθυστερημένα σε διάγνωση, εξαιτίας παρανόησης ή υποτίμησης των πρώιμων συμπτωμάτων.

Η Επιτακτική Ανάγκη Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Παρά την πρόοδο στις θεραπείες, μεγάλο μέρος της πρόκλησης παραμένει η εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών. Η ΣκΠ συχνά συνοδεύεται από φόβο και κοινωνικό στίγμα, κάτι που αποτρέπει τους πάσχοντες από το να αναζητήσουν έγκαιρα βοήθεια ή να κατανοήσουν πλήρως τις επιλογές τους.

Με πρωτοβουλίες όπως το νέο ενημερωτικό βίντεο, το Affidea neuraCare Athens επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβαση σε αξιόπιστη, επιστημονική αλλά ταυτόχρονα απλή και καθημερινή πληροφόρηση, ώστε ασθενείς και φροντιστές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις θεραπευτικές αποφάσεις.

Affidea neuraCare Athens: Ολιστική και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση της Νόσου

Το Affidea neuraCare Athens, εφαρμόζει μια πλήρη και ολιστική προσέγγιση της νόσου.



Ειδικότερα, το Κέντρο προσφέρει:

Προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία για έγκαιρη και ακριβή διάγνωση

Εξειδικευμένη νευρολογική παρακολούθηση από έμπειρη ομάδα

από έμπειρη ομάδα Πολυεπιστημονική υποστήριξη , που περιλαμβάνει ψυχολογία, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, γνωσιακή αξιολόγηση και διαχείριση συμπτωμάτων

Εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Με αυτή την προσέγγιση, το Affidea neuraCare Athens συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με ΣκΠ, προσφέροντας συνεχόμενη, συντονισμένη και ανθρωποκεντρική φροντίδα.