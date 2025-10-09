Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σταθερή της δέσμευση στη στήριξη του δημοσιογραφικού κόσμου και των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.

Με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η Affidea αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη της συμμετοχής των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα της, πανελλαδικά.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ασφαλισμένοι προσέρχονται με παραπεμπτικό του ΕΔΟΕΑΠ δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση, καθώς η συμμετοχή τους θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Affidea.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έκφραση αναγνώρισης της καθημερινής συνεργασίας μας με τους δημοσιογράφους και ενίσχυση του κοινωνικού τους ρόλου.