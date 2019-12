Affidea: Συνεργασία με την Aidence στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Affidea και η Aidence ανακοίνωσαν την στρατηγική τους συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της κλινικής επίδοσης της απεικόνισης των πνευμόνων, οδηγώντας στην ταχύτερη ανίχνευση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Ως ο πανευρωπαϊκός ηγέτης στην προηγμένη διαγνωστική απεικόνιση, η Affidea ξεκινάει την συνεργασία της με την Aidence, μία εταιρεία με εξειδίκευση στην ιατρική Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία εξελίσσει λύσεις για τον χώρο της υγείας που βασίζονται στην βαθιά εκμάθηση, με την εφαρμογή του αλγορίθμου ΤΝ Veye Chest σε έναν πρωτοποριακό πιλότο σε τρεις χώρες: Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία, με την πιθανότητα επέκτασης και σε άλλες περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου της Affidea.

Το κλινικά εγκεκριμένο λογισμικό ΤΝ της Aidence, Veye Chest, χρησιμοποιείται για να βοηθήσει και να στηρίξει τη ροή εργασίας των ακτινολόγων στην κλινική πρακτική ρουτίνας και τα προγράμματα απεικόνισης, με αυτόματο εντοπισμό, ταξινόμηση και εντόπιση της ανάπτυξης των πνευμονικών οζιδίων.

Η λύση ΤΝ Veye Chest παρέχει στους ακτινολόγους σχετικές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με πνευμονικά οζίδια, ακόμα και σε μέγεθος 3 mm, αναλύοντας περίπου 300 εικόνες που περιέχονται σε μία αξονική τομογραφία θώρακος. Οι πληροφορίες που δίνονται στον ακτινολόγο, παρουσιάζουν μια τρισδιάστατη αναπαράσταση των πνευμονικών οζιδίων και μπορούν να επιταχύνουν την ταχύτητα της διάγνωσης, παρέχοντας στους γιατρούς μια εικόνα για τη μορφολογία των οζιδίων: θέση, όγκος και ρυθμός ανάπτυξης. Η εφαρμογή Veye Chest είναι πιστοποιημένη με CE και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος ή ταυτόχρονος αναγνώστης.

Σχολιάζοντας την συνεργασία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Affidea, Giuseppe Recchi, δήλωσε: “Η υγειονομική περίθαλψη μετασχηματίζεται και στην Affidea δεσμευόμαστε να ηγηθούμε αυτής της πορείας, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των ασθενών και την εμπειρία των γιατρών. Πρόκειται για το τρίτο καινοτόμο πρόγραμμα ΤΝ που ξεκινάμε σε τρείς χώρες στο ευρωπαϊκό μας δίκτυο. Βλέπουμε την ΤΝ ως ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τους ακτινολόγους μας στην καθημερινή τους εργασία. Η ΤΝ δεν είναι ένα μαγικό πλαίσιο όπου παρέχονται τα δεδομένα και η διάγνωση βγαίνει αυτόματα, αλλά με τη χρήση της ΤΝ παρέχουμε στους ακτινολόγους επιπλέον ψηφιακές δυνάμεις για να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν τις διαγνωστικές αποφάσεις. Η υπόσχεση της ΤΝ στην ακτινολογία είναι συναρπαστική και μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την προώθηση της ιατρικής ακρίβειας και να οδηγήσει σε μια ταχύτερη και πιο εξατομικευμένη διάγνωση. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή της καινοτόμου λύσης ΤΝ της Aidence προς όφελος των ασθενών σε όλη την Ευρώπη, βελτιώνοντας τις κλινικές εκβάσεις της διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aidence, Mark-Jan Harte, δήλωσε: “Η εφαρμογή Veye Chest σχεδιάστηκε για να μετασχηματίσει την αναφορά Αξονικής Τομογραφίας θώρακος, εισάγοντας την ΤΝ για να αυξήσει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα. Βλέπουμε ήδη τα οφέλη στην καθημερινή κλινική πρακτική. Πιστεύουμε ότι η Veye Chest θα έχει σημαντική συμβολή στα προγράμματα διαλογής καρκίνου του πνεύμονα, παρέχοντας συνεχείς και γρήγορες μετρήσεις ογκομετρικής ανάπτυξης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Affidea για να φέρουμε την τεχνολογία μας σε προγράμματα απεικόνισης πνευμόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη”.

Ο καθηγητής Rowland Illing, Αντιπρόεδρος, Επιστημονικός Διευθυντής και επικεφαλής Ψηφιακής Στρατηγικής του Ομίλου Affidea, σχολίασε: “Γνωρίζουμε τη ζωτική σημασία της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα. Όσο νωρίτερα ανιχνεύεται η ασθένεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να έχει θεραπευτική αγωγή ο ασθενής. Η ΤΝ μας δίνει την ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τους ασθενείς μας, υποστηρίζοντας τους γιατρούς μας όχι μόνο στην επιτάχυνση της διάγνωσης, αλλά και δίνοντάς τους μία δεύτερη γνώμη. Είμαστε οι πρωτοπόροι στον τομέα μας και πάντα αναζητούμε κλινικά αποδεδειγμένες μεθόδους για την αύξηση των ιατρικών αποτελεσμάτων, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να σώσουν ζωές”.

Η εφαρμογή Veye Chest ανιχνεύει πνευμονικά οζίδια με ευαισθησία 90%. Η κλινική απόδοση της Veye Chest έχει επικυρωθεί στο The Lung Image Data Base Consortium (LIDC) και στην Πρωτοβουλία Image Data Base Resource (IDRI), καθώς και σε ανεξάρτητη μελέτη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Δεδομένα καρκίνου του πνεύμονα:

2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 520.000 στην Ευρώπη το 2018 1 .

. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στους άνδρες (14.5% των συνολικών περιπτώσεων σε άνδρες και 8.4% σε γυναίκες) και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες (22.0%, περίπου 1 στους 5 όλων των θανάτων από καρκίνο). 2

Από εκείνους που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα, εκτιμάται ότι λιγότερο από το 40% είναι καπνιστές, περισσότερο από 45% είναι πρώην καπνιστές και το 10% έως 15% δεν καπνίζουν ποτέ.3

Προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα του καρκίνου του πνεύμονα και η επιβίωση, η έγκαιρη ανίχνευση είναι κρίσιμη. Ωστόσο, ο καρκίνος του πνεύμονα έχει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης 5 ετών από τους άλλους συνηθέστερους καρκίνους: μόνο το 18%, έναντι του προστάτη στο 99%, μαστού στο 89% και του παχέος εντέρου στο 65%.4

