Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συστημάτων θυρών στα οχήματα της Tesla εγείρει νέα αγωγή που κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον θάνατο ενός 20χρονου οδηγού ο οποίος φέρεται να παγιδεύτηκε στο όχημά του έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Ο Σάμιουελ Τρέμπλετ έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο, όταν το Tesla Model Y SUV που οδηγούσε τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση σε περιοχή περίπου 30 μίλια έξω από τη Βοστώνη. Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, ο νεαρός οδηγός είχε επιζήσει της αρχικής πρόσκρουσης, αλλά δεν κατάφερε να ανοίξει τις ηλεκτρικά ελεγχόμενες πόρτες για να διαφύγει.

Όπως αναφέρει το insurancejournal.com. στο απομαγνητοφωνημένο υλικό της κλήσης του στο 911, ο Τρέμπλετ ακούγεται να λέει: «Δεν μπορώ να βγω. Έχει πιάσει φωτιά. Παρακαλώ βοηθήστε με. Θα πεθάνω». Τα λείψανά του εντοπίστηκαν αργότερα στο πίσω κάθισμα του οχήματος, ενώ η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε θερμικά τραύματα και εισπνοή καπνού.

Η υπόθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με εκτεταμένη έρευνα του Bloomberg News, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία δεκαετία σε δώδεκα διαφορετικά ατυχήματα, στα οποία επιβάτες ή διασώστες δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες οχημάτων Tesla μετά από σύγκρουση και εκδήλωση πυρκαγιάς. Το πρόβλημα αποδίδεται στη δυσλειτουργία των ηλεκτρικών μηχανισμών θυρών, ιδιαίτερα όταν η μπαταρία χαμηλής τάσης, που τροφοδοτεί τις πόρτες και άλλα εσωτερικά συστήματα, τίθεται εκτός λειτουργίας.

Παρότι τα οχήματα της Tesla διαθέτουν μηχανικούς μοχλούς χειροκίνητου ανοίγματος στο εσωτερικό, πολλοί οδηγοί και επιβάτες αγνοούν την ύπαρξή τους ή δεν γνωρίζουν πώς να τους χρησιμοποιήσουν σε συνθήκες πανικού.

Η Tesla δεν σχολίασε άμεσα τη συγκεκριμένη αγωγή. Ωστόσο, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επανασχεδιασμός των χειρολαβών των θυρών. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο η εταιρεία ενημέρωσε την ιστοσελίδα της, αναφέροντας ότι σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης οι πόρτες ξεκλειδώνουν αυτόματα για να διευκολύνουν τη διάσωση.