Η ΕΚΠΟΙΖΩ κατέθεσε αντιπροσωπευτική αγωγή (συλλογική αγωγή) κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η αγωγή αφορά στη μονομερή μετατροπή των τραπεζικών λογαριασμών “απλού ταμιευτήριου/απλού τρεχούμενου”, για τους οποίους δεν επιτρεπόταν καμία χρέωση, σε “λογαριασμό προνομίων”, για τον οποίο προβλέπεται μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα απέστειλε επιστολή στους καταθέτες – κάτοχους των παραπάνω λογαριασμών, με την οποία τους ενημέρωνε ότι από τις 28.8.2025 θα μετέτρεπε αυτομάτως τους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου που διατηρούσαν σε λογαριασμούς προνομίων, εκτός αν οι καταναλωτές δήλωναν την αντίθεσή τους για την εν λόγω μετατροπή στο διάστημα των δύο μηνών που μεσολαβούσε από την αποστολή της επιστολής. Επιπλέον, ενημέρωνε τους καταναλωτές ότι στο νέο λογαριασμό θα είχαν το προνόμιο να κάνουν χρήση ορισμένων υπηρεσιών, η χρέωση ωστόσο, θα ήταν ανεξάρτητη από τη χρήση τους. Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένα από τα δήθεν προνόμια αφορούν σε υπηρεσίες που παρέχονται ήδη δωρεάν από 20/01/2025.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών και διερεύνηση του θέματος, ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη παράνομη πρακτική και να απέχει από κάθε ενέργεια που επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους καταθετικούς λογαριασμούς. Η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας ήταν προσχηματική και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. για ανάκληση της παράνομης πρακτικής της.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Όπως εκθέτει η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στην αγωγή της, με βάση τη νομοθεσία η τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, να προβαίνει σε αλλαγή των συμβάσεων των καταναλωτών. Δεν επιτρέπεται να θέτει μονομερώς προθεσμίες και να εκλαμβάνει τη σιωπή του καταναλωτή στη μονομερή συμπεριφορά της ως αποδοχή τέτοιων μεταβολών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, η τράπεζα δεν επικαλέστηκε ούτε καν την ύπαρξη σχετικού όρου που να της δίνει το δικαίωμα να αλλάζει κατ’ αυτόν το τρόπο τη σύμβαση. Άλλωστε και όροι που θα προέβλεπαν μία τέτοια δυνατότητα είναι, και έχουν κριθεί, ως καταχρηστικοί.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., με την αντιπροσωπευτική αγωγή ζητάει να υποχρεωθεί η Εθνική Τράπεζα να σταματήσει την παραπάνω παράνομη συμπεριφορά της, να παύσει δηλαδή να επιβάλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ στους καταναλωτές που διατηρούν σε αυτή καταθετικούς λογαριασμούς «Απλού Ταμιευτηρίου» ή «Απλού Τρεχούμενου», καθώς η παραπάνω μετατροπή των συμβάσεων είναι παράνομη και καταχρηστική, η δε απόφαση που θα εκδοθεί να ισχύσει άμεσα.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. αιτείται επίσης, να επιβληθεί στην τράπεζα αστική κύρωση (χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) ύψους 130.000 ευρώ.

Η εκδίκαση της αγωγής έχει οριστεί για τις 3.12.2025.

Παράλληλα, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. επιφυλάσσεται και για αποζημιωτική αντιπροσωπευτική αγωγή, σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιστρέψει τις αδικαιολόγητες χρεώσεις στους καταναλωτές.