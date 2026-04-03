Η AGORA εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, φέρνοντας μαζί της το κύρος και την παγκόσμια εμβέλεια του Ομίλου Ardonagh. Με όραμα να καθιερωθεί όχι μόνο λόγω μεγέθους, αλλά και μέσω μιας διακριτής κουλτούρας διαμεσολάβησης, η εταιρεία συνδυάζει τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης με την απαραίτητη εμπορική ευελιξία. Εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, η AGORA στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και σύνθετες ανάγκες των πελατών της.

συνέντευξη του Γιάννη Πλεξίδα, Managing Director – Production της AGORA INSURANCE GROUP OF COMPANIES, στον Νίκο Μωράκη (Περιοδικό am, Tεύχος Μαρτίου 2026)

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας της υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς το 2025 έκλεισε με έσοδα περίπου 9,5 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τους αρχικούς στόχους. Το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας για τα επόμενα έτη κινείται σε δύο άξονες: την οργανική ανάπτυξη και τις στρατηγικές εξαγορές γραφείων που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση και τις δημογραφικές προκλήσεις, η AGORA αξιοποιεί την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και καινοτόμες τεχνολογίες. Με ισχυρή προσήλωση στην κοινωνική υπευθυνότητα (ESG) και τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρμόζει το δόγμα «σκεφτόμαστε διεθνώς, λειτουργούμε τοπικά», φιλοδοξώντας να αναδειχθεί σύντομα σε ηγετική δύναμη της αγοράς.

Ποια ανάγκη της αγοράς έρχεται να καλύψει η δημιουργία της AGORA και ποιο είναι το όραμα για την εταιρεία τα επόμενα χρόνια; Σε ποιο πεδίο θα εστιάσετε τη δραστηριοποίησή σας;

Η φιλοδοξία μας είναι να καθιερωθούμε στην αγορά όχι μόνο λόγω του με- γέθους που θα αναπτύξουμε, αλλά και ως μια δύναμη διαμεσολάβησης που θα αφήσει το δικό της στίγμα κουλτούρας. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τη διεθνή εμπειρία και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης με την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα που απαιτεί η ελληνική αγορά. Θέλουμε όσοι μας εμπιστεύονται, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Η εστίασή μας αφορά κυρίως τον χώρο των corporate ασφαλίσεων, χωρίς να παραμερίζουμε τη retail ασφάλιση, είτε για την κάλυψη πιο προσω- πικών αναγκών των corporate πελατών μας είτε αυτόνομα. Αν θα έπρεπε, ωστόσο, να δώσουμε ένα σαφές στίγμα, η κύρια στόχευσή μας είναι οι επιχειρηματικές ασφαλίσεις.

Τι σημαίνει στην πράξη, για εσάς και τους συνεργάτες σας, το γεγονός ότι η AGORA αποτελεί μέρος ενός διεθνούς Ομίλου όπως η Ardonagh; Πώς υποστηρίζει ο Όμιλος Ardonagh την ανάπτυξη και την καινοτομία σε τοπικό επίπεδο;

Η εμπιστοσύνη και η επένδυση του Ομίλου Ardonagh στην Ελλάδα και στην εταιρεία μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το όνομα της AGORA στέκεται πλέον δίπλα σε εταιρείες διαμεσολάβησης παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Price Forbes, η MDS, η Envest στην Αυστραλία, η Arachas, η Groupe Leader στη Γαλλία, η Mansutti και η Mediass στην Ιταλία, και πολλές ακόμη – για να μην απαριθμώ. Αυτό ανοίγει σημαντικές δυνατότητες για την εξεύρεση ιδανικών λύσεων για τους πελάτες μας, σε όποιο σημείο του πλανήτη εκτείνονται τα ενδιαφέροντά τους. Ο Όμιλος προσφέρει πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές, κεντροποιώντας τις συζητήσεις με τους κορυφαίους ασφαλιστές διεθνώς. Παράλληλα, μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες αγορές, δίνει πρόσβαση σε καινοτόμες, εξειδικευμένες τεχνικές και τεχνολογικές λύσεις, που συχνά αλλάζουν τη «συνηθισμένη» οπτική με την οποία προσεγγίζουμε τις ασφαλίσεις. Προφανώς, η εισαγωγή λύσεων από άλλες αγορές δεν είναι απλή υπόθεση: απαιτεί προσαρμογές στα τοπικά δεδομένα, τα οποία – όπως κι εσείς γνωρίζετε – έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Ο Όμιλος Ardonagh υποστηρίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία και σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα μέσα από τη δέσμευσή του στην κοινωνική υπευθυνότητα (ESG) και τη λειτουργία της Ardonagh Community Trust (ACT). Μέσω της ACT ενισχύονται τοπικά έργα και πρωτοβουλίες με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Η ACT λειτουργεί ως ανεξάρτητη φιλανθρωπική οντότητα που:

● Παρέχει επιχορηγήσεις σε τοπικές πρωτοβουλίες και Οργανισμούς που επιλέγονται από εργαζομένους του Ομίλου (έως £5.000 ανά έργο).

● Υποστηρίζει σημαντικά κοινωνικά έργα, όπως η δημιουργία κοινοτικών βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικά προγράμ- ματα και παρόμοιες δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

● Προσφέρει χρηματοδότηση, εθελοντική εργασία και match funding, ώστε να πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα που δημιουργούν οι εργαζόμενοι στις κοινότητές τους.

Ο Όμιλος υποστηρίζει επίσης διεθνείς οργανισμούς, όπως οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», ενώ αξίζει να θυμίσουμε και τη διαχρονική υποστήριξη του Ομίλου και των τοπικών εταιρειών μας στη Make-A-Wish, στην οποία στεκόμαστε αρωγοί εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον, προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, επενδύοντας στους εργαζομένους και στους μελλοντικούς ηγέτες: Δράσεις όπως το “Bright Future Prize”, που επιβραβεύουν και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες με κοινωνικό και καινοτόμο χαρακτήρα σε διάφορες χώρες. Προγράμματα κατάρτισης, mentoring και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω εσωτερικών δομών, όπως η Ardonagh Academy, με έμφαση σε δεξιότητες, καινοτομία και ηγεσία.

Τέλος, ο Όμιλος ενσωματώνει την καινοτομία στην εταιρική του στρατηγική, με στόχο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας, φροντίζοντας παράλληλα για την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδραση των δραστηριοτήτων του.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι ανάπτυξης ή επενδύσεων για την Ελλάδα;

Προφανώς, η απάντηση είναι θετική. Τα επόμενα χρόνια θα κινηθούμε σε δύο βασικούς άξονες: την ανάπτυξη μέσω εξαγορών και την οργανική ανάπτυξη. Για λόγους που καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με διαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην AGORA. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι πρόκειται για ιδιαίτερα στοχευμένες κινήσεις, καθώς το κύριο μέλημά μας είναι να συνεργαστούμε με γραφεία – και κυρίως με ανθρώπους – που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ασφαλιστική αγορά και τη διαμεσολάβηση με αυτό της AGORA και του Ομίλου Ardonagh. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην οργανική ανάπτυξη. Στην ομάδα της AGORA έχουν ήδη ενταχθεί άνθρωποι με ισχυρή εμπορική εμπειρία, αλλά και στελέχη με εξαιρετικά «τεχνικά» χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό με τη σιγουριά που μας δίνει η παγκόσμια εμβέλεια του Ομίλου Ardonagh, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις σε ιδιαίτερα απαιτητικούς πελάτες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των κινδύνων.

Η AGORA κλείνει το 2025 με έσοδα περίπου €9,5 εκατ., ξεπερνώντας τους στόχους αυτής της πρώτης χρονιάς λειτουργίας της. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε η πρώτη εταιρεία διαμεσολάβησης στην αγορά μας και εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως θα διαπιστώσατε και στην εκδήλωσή μας στο Μουσείο της Ακρόπολης τον Νοέμβριο του 2025, η διάθεση του Ομίλου για περαιτέρω επένδυση στην ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη και θα συνεχίσει να αποδεικνύεται και στο μέλλον.

Πώς συνδυάζεται μια διεθνής εταιρική κουλτούρα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς;

Πολύ εύστοχη, αλλά συνάμα δύσκολη ερώτηση. Έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε πολυεθνικό μεσίτη ασφαλίσεων, μπορώ να πω ότι απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να μετα- φερθεί μια διεθνής εταιρική κουλτούρα στην τοπική πραγματικότητα. Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, θα λέγαμε ότι αυτή χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων, την ευαισθησία των ασφαλιζομένων στην τιμή, την ακόμη σχετικά χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των καταναλωτών, τον σημαντικό ρόλο των διαμεσολαβητών και την ευελιξία στις εμπορικές πρακτικές.

Από την άλλη πλευρά, ένας διεθνής όμιλος εισάγει ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, μια διαφορετική κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων που ξεφεύγει από τα στενά όρια της ασφάλισης όπως την γνωρίζαμε, αυστηρές απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και μια προσέγγιση λήψης απο- φάσεων που βασίζεται σε δεδομένα. Λύσεις «copy–paste» δεν υπάρχουν. Απαιτείται συνεχής και ουσι- αστική προσπάθεια, ώστε η κουλτούρα του Ομίλου να γίνει κτήμα της τοπικής ομάδας. Εμείς θέσαμε τις βάσεις από πολύ νωρίς, ακόμη πριν αρχίσουν να διαμορφώνονται οι ομάδες της AGORA, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο compliance, με στόχο να ξεχωρίσουμε από τις υπόλοιπες εταιρείες διαμεσολάβησης. Έχουμε εντάξει στην ομάδα μας compliance officer με σημαντική εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και ξεχωριστό εταιρικό νομικό τμήμα, που υποστηρίζει αυτή την κατεύθυνση.

Άρα, για να συνοψίσω, παραμέ- νουμε σταθερά πιστοί στις αρχές του Ομίλου ως προς τη διακυβέρνηση, το compliance, τη στρατηγική κατεύθυνση και την εταιρική κουλτούρα, χωρίς να παραμερίζουμε την ανάγκη για εμπορική ευελιξία και αυτονομία. Σκεφτόμαστε διεθνώς, λειτουργούμε τοπικά.

Ποιες τάσεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν περισσότερο την παραγωγή τα επόμενα χρόνια;

Τα πρόσφατα στοιχεία και οι εξελίξεις στην αγορά, όπως καταγράφονται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και σχετικές αναλύσεις, συγκλίνουν σε ορισμένες βασικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την παραγωγή ασφαλίστρων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά πα- ρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία στην παραγωγή ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια, με συνεχή αύξηση και ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας της ασφάλισης από καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε περίπου κατά 8,7% το 2024 σε σχέση με το 2023, ξεπερνώντας σημαντικά τον πληθωρισμό και καταγράφοντας ενίσχυση τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής. Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2025. Εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια – ενδεχομένως και με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική – υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς θα συμβάλουν στη βελτίωση των προϊόντων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον έναν διαρκώς εντεινόμενο παράγοντα. Η αύξηση στη συχνότητα και τη σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια πιέζει το κόστος αποζημιώσεων και, κατ’ επέκταση, τα ασφάλιστρα, ιδιαίτερα στους κλάδους περιουσίας και φυσικών καταστροφών. Το δημογραφικό αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα για τη

χώρα μας. Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για ασφαλίσεις υγείας, περιουσίας και επενδυτικά συνδεδεμένα προϊόντα ζωής, καθώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο την αξία της πρόνοιας απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Σημαντική επίδραση θα έχει επίσης η εντεινόμενη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, με την ανάπτυξη των online πωλήσεων, την αυτοματοποίηση του underwriting και τη χρήση big data και τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα γίνεται ολοένα και πιο εύκολη, ενώ η αξιοποίηση τηλεματικών δεδομένων (π.χ. στην ασφάλιση αυτοκινήτου) και προσωποποιημένων τιμολογήσεων, τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, ενισχύει τη ζήτηση για πιο εξειδικευμένα προϊόντα. Οι πελάτες πλέον είναι περισσότερο ενημερωμένοι, συγκρίνουν, αναζητούν προσωποποιημένες λύσεις αντί για τυποποιημένα προϊόντα και απαι- τούν εξυπηρέτηση σε 24ωρη βάση. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις θα είναι και εκείνες που θα κερδίσουν την κούρσα της ανάπτυξης. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται και ο ρόλος του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Η ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται σε αυτές τις απαιτήσεις θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τον ρυθμό ανάπτυξής τους. Η ελληνική αγορά, ωστόσο, φαίνεται να ανταποκρίνεται, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ

Ποια θα είναι η σχέση της AGORA με την SRS; Θα υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δυο εταιρείες;

Είναι γνωστό ότι η AGORA και η SRS ανήκουν και οι δύο στον Όμιλο Ardonagh και, πέραν αυτού, μας ενώνει και το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου. Για την AGORA, η πορεία και η επιτυχία της SRS αποτελούν πηγή έμπνευσης και κίνητρο.



Από την άλλη πλευρά, δραστηριοποιούμαστε σε διαφορετικά πεδία: η SRS στον χώρο της αντασφάλισης, όπου πρωτοπορεί με το B2B μοντέλο που έχει εισαγάγει στην αγορά, ενώ η AGORA κινείται στον χώρο της άμεσης ασφάλισης. Είναι, επομένως, φυσικό σε αρκετές περιπτώσεις οι δρόμοι μας να συναντώνται, ιδίως όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σύνθετες ή κεφαλαιακά απαιτητικές ανάγκες ασφάλισης των πελατών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνογνωσία και η πρόσβαση της SRS στις διεθνείς αγορές αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς.



Ωστόσο, οι αρχές της συνεργασίας μας είναι απολύτως σαφείς. Η AGORA λειτουργεί ανεξάρτητα και προσεγγί- ζει ελεύθερα την αγορά, συμπεριλαμ- βανομένων και άλλων εξειδικευμένων μεσιτών, με μοναδικό κριτήριο την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για τους πελάτες της, τόσο σε επίπεδο όρων όσο και κόστους. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ή προνομιακή μεταχείριση μεταξύ των δύο πλευρών. Αντιθέτως, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου βρισκόμαστε σε θέση ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες εργασίες. H AGORA συνεργάζεται με ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, εντός και εκτός Ομίλου, ενώ αντίστοιχα και η SRS παραμένει πιστή στο σύνολο των πελατών της, που δεν περιορίζονται στην AGORA. Σκοπός μας είναι να διατηρούμε την αγορά ανοιχτή και ανταγωνιστική, γιατί πιστεύουμε απόλυτα στην αρχή της ελεύθερης αγοράς.