Την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης με τίτλο «Cybersecurity Awareness» ανακοινώνει η AHK Akademie του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρεται αποκλειστικά σε διαδικτυακή και ασύγχρονη μορφή και αποτελείται από διαδραστικά μαθήματα, σύντομα βίντεο, πρακτικά σενάρια και προσομοιώσεις επιθέσεων phishing. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν κινδύνους όπως κακόβουλα emails, απάτες κοινωνικής μηχανικής και παραβιάσεις δεδομένων. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προσομοιωμένα τεστ phishing, προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν.

Χάρη στην ευέλικτη, αυτορρυθμιζόμενη μορφή του προγράμματος, κάθε χρήστης μπορεί να προχωρήσει με το δικό του ρυθμό σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του περιεχομένου ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψηφιακό πιστοποιητικό συμμετοχής, που αποτυπώνει την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ενώ κάθε ενότητα συνοδεύεται από digital badges ως αναγνώριση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων, τα οποία μπορούν να προβάλλουν σε ιστοσελίδες ή επαγγελματικά προφίλ όπως το LinkedIn.

Το κόστος συμμετοχής ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία συνδρομής μέλους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα είναι ήδη διαθέσιμο προς άμεση χρήση, με τις δηλώσεις συμμετοχής να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εδώ.

Η AHK Akademie αποτελεί υπηρεσία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση των στελεχών της αγοράς. Μέσα από ένα δυναμικό φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και workshops, προάγει τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης σε τομείς όπως η βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η ψηφιακή καινοτομία, η ενεργειακή μετάβαση, η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη ηγετικών, διαπραγματευτικών και άλλων δεξιοτήτων κ.ά.. Παράλληλα, η θεματολογία της εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ παρέχει και η δυνατότητα σχεδιασμού εξατομικευμένων (tailor–made) προγραμμάτων για επιχειρήσεις. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με διακεκριμένες εταιρείες-μέλη και ακαδημαϊκούς φορείς, εστιάζοντας τόσο στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων όσο και στην ανάπτυξη κρίσιμων «soft skills».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AHK Akademie και τα επόμενα σεμινάρια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210 6419040 ή στο [email protected] ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα.