Οι ασφαλιστικές του Κλάδου Υγείας στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την ΕΕ επεξεργάζονται κάθε χρόνο κυριολεκτικά εκατομμύρια αιτήσεις αποζημίωσης ασφάλισης.

(του Ευθύμη Παπαδόπουλου, Commercial Director στην Pricefox.gr/ Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο linkedin)

Αυτή η τεράστια κλίμακα φέρνει μαζί της πολυπλοκότητα, διοικητικό κόστος και αναπόφευκτους κινδύνους: απορρίψεις, λάθη τιμολόγησης, απάτες και ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης που κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τόσο στους ασφαλιστές όσο και στους παρόχους υγείας.

Για δεκαετίες, οι ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονταν σε χειροκίνητους ελέγχους, εκ των υστέρων ελέγχους και άκαμπτα συστήματα κανόνων για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Αν και αποτελεσματικές σε έναν βαθμό, αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν πλέον να συμβαδίσουν με τον αυξανόμενο όγκο των αιτήσεων, τη βελτιωμένη πολυπλοκότητα των πρακτικών απάτης και την ανάγκη για ταχύτερες αποζημιώσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), ειδικά όταν συνδυάζεται με τη μηχανική μάθηση (Machine learning) και την προηγμένη ανάλυση δεδομένων, αρχίζει να μεταμορφώνει αυτό το πεδίο. Μετατοπίζοντας την εποπτεία από το επίπεδο της αντίδρασης εκ των υστέρων σε προληπτική ανίχνευση κινδύνου, η ΤΝ προσφέρει σε ασφαλιστές, παρόχους και ασθενείς τη δυνατότητα για λιγότερες απορρίψεις αποζημιώσεων, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Στον πυρήνα της, η αξία της ΤΝ στις αποζημιώσεις υγείας επικεντρώνεται σε τρεις πρακτικές εφαρμογές: πρόβλεψη απορρίψεων, ανίχνευση λαθών τιμολόγησης και εντοπισμό patterns απάτης. Αυτές δεν είναι θεωρητικές έννοιες — ήδη εφαρμόζονται από παρόχους και ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα. Ας δούμε πώς μειώνουν τον κίνδυνο σε όλο τον κύκλο ζωής μιας αποζημίωσης — και τι επιφυλάσσει το μέλλον.

1. Πρόβλεψη Απορρίψεων αποζημιώσεων πριν καν συμβούν

Η διαχείριση απορρίψεων είναι ένα από τα πιο δαπανηρά προβλήματα για τους παρόχους. Υπολογίζεται ότι 5–10% όλων των αιτήσεων απορρίπτονται με την πρώτη υποβολή, ενώ πάνω από τις μισές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Κάθε απόρριψη καθυστερεί την αποζημίωση και δημιουργεί επιπλέον διοικητικό κόστος.

Η ΤΝ μπορεί πλέον να προβλέψει την πιθανότητα απόρριψης πριν καν υποβληθεί η αίτηση. Αναλύοντας ιστορικά δεδομένα —όπως κανόνες αποδοχής ασφάλισης (underwriting), ειδικότητες παρόχων, συνδυασμούς διαγνώσεων/πράξεων και τάσεις απορρίψεων— τα μοντέλα ΤΝ αποδίδουν έναν δείκτη κινδύνου σε κάθε αίτηση σε πραγματικό χρόνο.

Παράδειγμα: αν μια αίτηση έχει υψηλή πιθανότητα απόρριψης λόγω έλλειψης «ιατρικής αναγκαιότητας», το σύστημα ειδοποιεί την ομάδα τιμολόγησης να προσθέσει τεκμηρίωση. Αν απαιτείται προέγκριση, η ΤΝ μπορεί να τη σημάνει πριν την υποβολή.

Για τις Ασφαλιστικές, αυτό σημαίνει λιγότερες ενστάσεις και επανυποβολές (άρα, γκρίνια από διαμεσολαβητές), μειώνοντας το διοικητικό κόστος και την ψυχολογική φθορά. Για τους παρόχους, αυξάνει το ποσοστό αποδοχής από την πρώτη υποβολή, βελτιώνοντας τη ρευστότητα.

Στο μέλλον, η πρόβλεψη απορρίψεων θα γίνει πιο εξατομικευμένη, προσαρμοζόμενη όχι μόνο στους κανόνες του ασφαλιστή, αλλά και σε παράγοντες κινδύνου του ασθενούς και πρότυπα του παρόχου.

2. Ανίχνευση Λαθών Τιμολόγησης με Ακρίβεια

Τα λάθη τιμολόγησης παραμένουν μία από τις κύριες πηγές κινδύνου στις αποζημιώσεις. Μπορεί να είναι τόσο απλά όσο λάθος στοιχεία ασθενή ή κωδικοί πράξεων, ή πιο περίπλοκα, όπως υπερκοστολόγηση, τεχνητός διαχωρισμός πράξεων ή διπλές χρεώσεις. Παραδοσιακά, οι ασφαλιστές βασίζονταν σε ελέγχους μετά την πληρωμή….όταν όμως τα χρήματα έχουν ήδη δοθεί, η ανάκτηση είναι δύσκολη.

Η ΤΝ αλλάζει αυτή τη διαδικασία από εκ των υστέρων διόρθωση σε προληπτική ανίχνευση. Μοντέλα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) μπορούν να σαρώσουν την ιατρική τεκμηρίωση και να τη συγκρίνουν με τους κωδικούς χρέωσης σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι όσα περιγράφονται στον φάκελο συμφωνούν με όσα τιμολογούνται. Η μηχανική μάθηση εντοπίζει ασυνήθιστους συνδυασμούς που μπορεί να διαφύγουν του ανθρώπινου ελέγχου.

Πρακτικά οφέλη:

Για τις Ασφαλιστικές: μείωση υπερπληρωμών και πιο συνεπής εφαρμογή πολιτικών.

Για τους παρόχους: λιγότεροι έλεγχοι και επιστροφές χρημάτων, καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Σύντομα, αναμένεται ακόμα στενότερη διασύνδεση των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας με τα συστήματα αποζημιώσεων. Θα μπορούμε να φανταστούμε μια ροή όπου η ΤΝ όχι μόνο εντοπίζει ένα λάθος, αλλά προτείνει αυτόματα τη διόρθωση.

3. Εντοπισμός Προτύπων απάτης σε μεγάλη κλίμακα

Η απάτη παραμένει ο πιο σύνθετος και δαπανηρός κίνδυνος για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται ετησίως στην ΕΕ από πρακτικές κάποιων ‘καλοθελητών’, όπως εικονικές χρεώσεις, μίζες ή μη αναγκαίες ιατρικές πράξεις.

Η ΤΝ έχει μεγάλη συμβολή στην αναγνώριση προτύπων σε τεράστια σύνολα δεδομένων. Αντί να βασίζεται σε στατικούς κανόνες (π.χ. ένα συγκεκριμένο όριο κόστους), η ΤΝ αναγνωρίζει τα «αποτυπώματα» της απάτης: ασυνήθιστες συχνότητες χρέωσης, μη τυπικές σχέσεις γιατρού-ασθενούς ή γεωγραφικές ανωμαλίες.

Παράδειγμα: η ΤΝ μπορεί να εντοπίσει ότι μια μικρή κλινική χρεώνει δυσανάλογα πολλές περίπλοκες πράξεις ή ότι πολλοί ασθενείς λαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες με ύποπτη συχνότητα, ενδείξεις δηλ. που οι άνθρωποι δύσκολα θα εντόπιζαν.

Το μέλλον ανήκει σε συνεργατικά οικοσυστήματα ΤΝ, όπου ασφαλιστικές, πάροχοι και ρυθμιστικές αρχές μοιράζονται ανωνυμοποιημένα δεδομένα, επιτρέποντας στα μοντέλα να μαθαίνουν από ευρύτερες βάσεις, κλείνοντας έτσι τα κενά που εκμεταλλεύονται οι απατεώνες.

Η ευρύτερη αξία στη μείωση του κινδύνου

Οι τρεις αυτές εφαρμογές —πρόβλεψη απορρίψεων, ανίχνευση λαθών και εντοπισμός απάτης— συνιστούν την άμεση, μετρήσιμη αξία της ΤΝ στις αποζημιώσεις υγείας. Όμως η σημασία τους είναι ευρύτερη:

Μείωση Οικονομικού Κινδύνου: Σταθεροποίηση ταμειακών ροών για τους παρόχους και περιορισμός απωλειών για τις ασφαλιστικές.

Σταθεροποίηση ταμειακών ροών για τους παρόχους και περιορισμός απωλειών για τις ασφαλιστικές. Λειτουργική Αποδοτικότητα: Λιγότερες επαναλήψεις εργασιών και περισσότερος χρόνος για ανθρώπινο προσωπικό να επικεντρωθεί στις εξαιρέσεις.

Λιγότερες επαναλήψεις εργασιών και περισσότερος χρόνος για ανθρώπινο προσωπικό να επικεντρωθεί στις εξαιρέσεις. Συμμόρφωση: Έγκαιρη ανίχνευση λαθών πριν τις ρυθμιστικές επιθεωρήσεις.

Έγκαιρη ανίχνευση λαθών πριν τις ρυθμιστικές επιθεωρήσεις. Εμπιστοσύνη: Ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία αιτήσεων αυξάνει την εμπιστοσύνη όλων των μερών.

Για τα Στελέχη των ασφαλιστικών, η υιοθέτηση της ΤΝ δεν είναι πλέον απλώς τεχνολογική αναβάθμιση· είναι στρατηγική αναγκαιότητα.

Πρακτικές παράμετροι τις οποίες τα Στελέχη των Ασφαλιστικών πρέπει να λάβουν υπόψη

Η εφαρμογή ΤΝ απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Οι διοικήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη:

Ποιότητα και Ενοποίηση Δεδομένων: Η ΤΝ είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα που λαμβάνει.

Η ΤΝ είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα που λαμβάνει. Διαχείριση Αλλαγής: Οι ομάδες πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να συνεργάζονται με τα εργαλεία ΤΝ.

Οι ομάδες πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να συνεργάζονται με τα εργαλεία ΤΝ. Ηθική και Ρυθμιστική Εποπτεία: Τα μοντέλα πρέπει να είναι διαφανή και να αποδεικνύουν αμεροληψία.

Τα μοντέλα πρέπει να είναι διαφανή και να αποδεικνύουν αμεροληψία. Κλιμάκωση και Διαλειτουργικότητα: Τα συστήματα πρέπει να λειτουργούν σε πολλαπλές γραμμές επιχειρήσεων και να συνδέονται με υπάρχουσες και νέες πλατφόρμες.

Το Μέλλον: ένα πιο έξυπνο Οικοσύστημα αποζημιώσεων

Οδεύουμε προς μια εποχή όπου η επεξεργασία αποζημιώσεων θα είναι σε πραγματικό χρόνο, προληπτική και “έξυπνη”. Αντί για τη σημερινή ακολουθία (παροχή υπηρεσίας, υποβολή αίτησης, απόρριψη, ένσταση) η ΤΝ θα επιτρέπει τη σωστή αίτηση από την πρώτη φορά.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει:

Σχεδόν άμεση έγκριση απλών αιτήσεων.

Συνεχής ανίχνευση απάτης σε πραγματικό χρόνο.

Δυναμικές συμβάσεις με αυτόματες προσαρμογές αποζημιώσεων βάσει ποιότητας.

Μεγαλύτερη διαφάνεια για τον ασθενή, με απλές εξηγήσεις μέσω εργαλείων ΤΝ.

Η υπόσχεση της ΤΝ δεν είναι να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο έλεγχο, αλλά να τον κάνει πιο έξυπνο, ταχύτερο και ανθεκτικότερο. Για τους ηγέτες που επιδιώκουν μείωση κινδύνου και βελτιστοποίηση αποδοτικότητας, η στιγμή για δράση είναι τώρα.

Η ΤΝ δεν είναι πια ένα μελλοντικό επίτευγμα: είναι ένα πραγματικό, αποδεδειγμένα επιτυχημένο εργαλείο που μειώνει τον κίνδυνο στις αποζημιώσεις υγείας μέσω πρόβλεψης απορρίψεων, εντοπισμού λαθών και ανίχνευσης απάτης. Για τους Managers του κλάδου Υγείας που επιδιώκουν προστασία οικονομικών αποτελεσμάτων και λειτουργικής ακεραιότητας, η ΤΝ προσφέρει σπάνιο συνδυασμό άμεσης εξοικονόμησης κόστους και μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλεονεκτήματος.

Η διαδικασία αποζημιώσεων υγείας θα έχει πάντα πολυπλοκότητα και ρίσκο, αλλά με την ΤΝ, οι ασφαλιστές και οι πάροχοι μπορούν να πλησιάσουν ένα σύστημα πιο αποδοτικό, ακριβές και αξιόπιστο για όλους.