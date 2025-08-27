«Αυγό από το χωριό» λέει το λαϊκό ρητό, αλλά πόσο ασφαλές είναι αυτό το αυγό και τι άλλο μπορεί να περιέχει εκτός από κρόκο και ασπράδι; Μια νέα ευρωπαϊκή μελέτη και μια μικρότερη ελληνική διερεύνηση δίνουν ύποπτα ευρήματα…

της Αλεξίας Σβώλου

Σχεδόν τα μισά παραγόμενα αυγά της Ευρώπης περιέχουν αιώνια χημικά (ουσίες που δεν αποικοδομούνται στο περιβάλλον και προκαλούν σωρεία διαταραχών στον άνθρωπο), σύμφωνα με έρευνα της γαλλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης «Générations futures». Η οργάνωση αυτή συστάθηκε το 1996 και έκτοτε μάχεται για τον περιορισμό της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και χημικών μολυντών στην αγροτική παραγωγή, προάγοντας την βιώσιμη πτηνοτροφία κτηνοτροφία και γεωργία.

