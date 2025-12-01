

Η κόπωση είναι ένα σύμπτωμα που όλοι έχουμε βιώσει, όμως δεν είναι πάντα απλώς αποτέλεσμα μιας απαιτητικής ημέρας ή αυπνίας. Υπάρχουν φορές που μπορεί να «κρύβει» κάτι βαθύτερο, και τότε χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Αισθάνεστε συχνά κουρασμένοι, ακόμα κι όταν έχετε κοιμηθεί αρκετά;

«Η κόπωση μπορεί να είναι είτε φυσιολογική είτε παθολογική.

Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται συνήθως μετά από σωματική άσκηση, πνευματική δραστηριότητα ή ανεπαρκή ξεκούραση και υποχωρεί εύκολα με έναν καλό ύπνο, χαλάρωση και σωστή διατροφή. Αντιθέτως, η παθολογική κόπωση είναι πιο έντονη και παρατεταμένη, δεν βελτιώνεται εύκολα με την ξεκούραση και συχνά επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση του ατόμου εξηγεί η κ. Βαλέρια Εμινίδου Επιμελήτρια Παθολόγος στο Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Δεν υπάρχει λόγος κάθε αίσθημα κόπωσης να μας τρομάζει

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η κόπωση οφείλεται σε παθολογικά αίτια και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Καλό είναι λοιπόν να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν:

η κόπωση διαρκεί πάνω από 2–3 εβδομάδες χωρίς προφανή λόγο, παρά την επαρκή ξεκούραση και τον ύπνο

χωρίς προφανή λόγο, παρά την επαρκή ξεκούραση και τον ύπνο συνοδεύεται από απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια, πυρετό ή νυχτερινές εφιδρώσεις ,

, εμφανίζεται μαζί με δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή ταχυπαλμίες ,

, συνοδεύεται με αναιμία ή σημάδια αιμορραγίας,

επηρεάζει σημαντικά ή περιορίζει την καθημερινή σας ζωή και τις δραστηριότητες

συνδέεται με έντονες αλλαγές στη διάθεση, όπως παρατεταμένη θλίψη ή έλλειψη ενδιαφέροντος για πράγματα που παλαιότερα σας ευχαριστούσαν.

Η κόπωση μπορεί να σχετίζεται με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες

Σωματικούς παράγοντες / οργανικά αίτια:

Έλλειψη ύπνου ή κακής ποιότητας ύπνος (π.χ. υπνική άπνοια)

Αφυδάτωση

Κακή διατροφή ή ανεπαρκής πρόσληψη θερμίδων

Σωματική άσκηση – έντονη καταπόνηση

Χρόνιες παθήσεις (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νεφρική ή ηπατική νόσος)

Αιματολογικές καταστάσεις (π.χ. αναιμία)

Ορμονικές διαταραχές (π.χ. υποθυρεοειδισμός, νόσος Addison)

Λοιμώξεις (οξείες ή χρόνιες)

Παρενέργειες φαρμάκων ή κατάχρηση ουσιών (αλκοόλ, καφεΐνη, ναρκωτικές ουσίες).

2. Ψυχολογικούς / ψυχιατρικούς παράγοντες:

Άγχος και στρες

Κατάθλιψη

Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.

3. Περιβαλλοντικούς και τρόπου ζωής:

Έντονο εργασιακό πρόγραμμα, υπερωρίες, έλλειψη ανάπαυσης

Έκθεση σε θόρυβο ή κακό φωτισμό

Έκθεση σε επιβλαβές ή τοξικό περιβάλλον εργασίας – όπως επαφή με χημικές ουσίες, σκόνη, καπνούς ή άλλους βλαπτικούς παράγοντες

Ακατάλληλες συνθήκες ύπνου (π.χ. πολύ φως, άβολη θερμοκρασία)

Κακές διατροφικές συνήθειες (υπερβολική ζάχαρη, junk food).

«Η κόπωση αποτελεί συχνά φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην καθημερινή καταπόνηση, στην έλλειψη ύπνου ή στην έντονη σωματική και πνευματική δραστηριότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάλληλη ξεκούραση, η ισορροπημένη διατροφή και η φροντίδα της γενικής υγείας επαρκούν για την αποκατάστασή της» προσθέτει.

«Η επίμονη ανεξήγητη κόπωση όμως μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενα προβλήματα υγείας και θα πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματίες υγείας. Η έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων και ο ενδελεχής έλεγχος θα επιφέρει γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία και άρα βέλτιστη υγεία», καταλήγει η κ.Εμινίδου.

*Στο Metropolitan Hospital, το Τμήμα Διεθνών Ασθενών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ασθενείς από το εξωτερικό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση και συνεχή φροντίδα σε κάθε στάδιο της θεραπείας τους.

Με σύγχρονο εξοπλισμό, κορυφαίους ιατρούς και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το Metropolitan Hospital αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν αξιόπιστη και ποιοτική ιατρική περίθαλψη.