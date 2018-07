Ακίνητα 10 δις δολ. πουλά η κινεζική Anbang

Με την πώληση ακινήτων 10 δις δολαρίων της κινεζικής εταιρείας Anbang Insurance Group Co. Ltd. σχεδιάζεται η εξυγίανση των οικονομικών της εταιρείας στο πλαίσιο της διάσωσής της που υποστηρίζεται από το κράτος.

Οι πωλήσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα σε ένα μήνα, δήλωσαν πηγές κοντά στην εταιρεία, που αρνήθηκαν να μιλήσουν επίσημα καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλούν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, που αγοράστηκε το 2014 για 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν αποτελεί μέρος της πώλησης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η εξέλιξη αυτή είναι προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα σε επιχειρήσεις με επενδύσεις στο εξωτερικό.

Ορισμένα συγκροτήματα όπως η HNA Group Co Ltd και η Dalian Wanda Group Co Ltd έχουν πρόσφατα πουλήσει ξένα ακίνητα για να πληρώσουν οφειλές. Η Anbang είναι μία από τις πιο προσοδοφόρες εταιρείες της Κίνας με πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνιών τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της ασφαλιστικής για τουλάχιστον ένα χρόνο, κατηγορώντας τον επικεφαλής της για παράνομη δραστηριότητα, η οποία ανέφερε ότι έθεσε σε κίνδυνο την επιχείρηση.

Ο πρώην πρόεδρος της Anbang Wu Xiaohui καταδικάστηκε τον Μάιο σε 18 χρόνια φυλάκισης για απάτη και υπεξαίρεση. Οι τραπεζίτες και οι αναλυτές αναμένουν ότι η Anbang θα υποβληθεί σε αναδιάρθρωση με εκποίηση περιουσιακών στοιχείων προτού η κυβέρνηση επιδιώξει εκ νέου την ιδιωτικοποίηση της. Ωστόσο, ούτε το μέγεθος ούτε το χρονοδιάγραμμα των πωλήσεων ήταν γνωστά μέχρι τώρα.