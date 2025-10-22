Επανεκδόθηκε το βιβλίο “Ακροατές σύζυγοι” του Τ. Λυσιμάχου.

Ειδικότερα η ιστορία του βιβλίου αφορά ‘την ιστορία του Παύλου, τραπεζίτη, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή με τη σύζυγό του, Νεφέλη, στην Αθήνα, και τα επαγγελματικά του ταξίδια σε Αίγυπτο, Βαλκάνια, Παρίσι, Λονδίνο, Αμερική. Με πυξίδα τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές αναζητήσεις του, μας μεταφέρει από την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης στα κέντρα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα αναλύει τη συζυγική του σχέση, που δοκιμάζεται εξαιτίας των διαφορετικών προτεραιοτήτων και επιθυμιών του ζευγαριού.Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση στον γάμο τους, ο Παύλος και η Νεφέλη θα επιλέξουν τον διάλογο. Μυστικά και λάθη θα έρθουν στο προσκήνιο και οι δυο τους θα κληθούν να αποφασίσουν αν το να παραμείνουν μαζί είναι αυτό που πραγματικά θέλουν. Έχει άραγε ακόμη ο σύγχρονος άνθρωπος το δικαίωμα σε έναν ισορροπημένο βίο;

Ο Τριαντάφυλλος Ε. Λυσιμάχου δραστηριοποιείται τα τελευταία πενήντα χρόνια στον χρηματοοικονομικό τομέα και κυρίως στον χώρο των τραπεζικών – ασφαλιστικών εργασιών. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά, Πληροφορική, και Επιχειρησιακή Έρευνα, στην Αθήνα, το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ έχει διδάξει στο ΕΜΠ και στην ΑΣΟΕΕ.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, Ακροατές σύζυγοι, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο το 2013 και επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικόν.