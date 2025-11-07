Η 8η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα Ακτινολογίας, αποτελεί μια υπενθύμιση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει η ιατρική απεικόνιση στη διάγνωση και θεραπεία, αλλά και της ευθύνης για την προστασία του εξεταζόμενου από την περιττή έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

Για τον Όμιλο Affidea Ελλάδος, η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε διαγνωστικής πράξης. Με σταθερή δέσμευση στη μείωση της ακτινοβολίας και τη βελτίωση της ποιότητας των απεικονίσεων, η Affidea εφαρμόζει το διεθνές πρόγραμμα Dose Excellence, που διασφαλίζει τη χαμηλότερη δυνατή δόση χωρίς καμία έκπτωση στην ακρίβεια της διάγνωσης.

Όλα τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea στην Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα, έχοντας βραβευτεί με πέντε αστέρια από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR) — τη μέγιστη διάκριση στον τομέα της ακτινοπροστασίας. Είναι, μάλιστα, τα μοναδικά διαγνωστικά κέντρα στη χώρα που περιλαμβάνονται στη λίστα “Eurosafe Wall of Stars” μαζί με κορυφαία κέντρα της Ευρώπης.

Η επιτυχία του προγράμματος είναι μετρήσιμη και τεκμηριωμένη. Συγκεκριμένα, το 100% του στόλου των αξονικών τομογράφων της Affidea είναι συνδεδεμένο με το Dose Excellence, ενώ το 95% των εξετάσεων πραγματοποιείται με τυποποιημένα πρωτόκολλα, διασφαλίζοντας ομοιομορφία και υψηλή ποιότητα. Το 2025, πάνω από 92% των αξονικών εξετάσεων έγιναν με δόση χαμηλότερη από τα εθνικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς. Περισσότερα από 128 διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου στην Ευρώπη έχουν λάβει πέντε αστέρια, αποδεικνύοντας την ηγετική θέση της Affidea στην εφαρμογή προγραμμάτων ακτινοπροστασίας και τη δέσμευσή της για ασφαλή, τεκμηριωμένη και υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα.

Η ανάγκη για ορθή χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ. Σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη, 4 στις 10 αξονικές τομογραφίες που γίνονται στη χώρα μας είναι μερικώς ή εντελώς επιστημονικά ατεκμηρίωτες. Μάλιστα το 15,6%, είναι περιττές, στοιχείο που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Η Affidea Ελλάδος επενδύει συστηματικά σε εκπαίδευση, τεχνολογία και πρωτόκολλα ποιότητας, προκειμένου κάθε απεικονιστική εξέταση να είναι απολύτως αναγκαία, τεκμηριωμένη και ασφαλής. Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ακτινολογίας, η Affidea ανανεώνει τη δέσμευσή της να θέτει την ασφάλεια, την ποιότητα και τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ιατρικής φροντίδας — κάθε μέρα, σε κάθε εξέταση.