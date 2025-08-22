Eφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 464 εκατομμυρίων δολαρίων για απάτη, τραπεζική και ασφαλιστική, κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της εταιρείας του, προσφέροντάς του μια σημαντική νίκη στον Αμερικανό πρόεδρο, απέναντι στη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας.

Στην απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη, το εφετείο του Μανχάταν έκρινε μεν ότι ο Τραμπ παραβίασε τον νόμο, διογκώνοντας την αξία περιουσιακών στοιχείων όπως το Mar-a-Lago και το ρετιρέ του στον Πύργο Τραμπ, αλλά έκρινε ότι το τεράστιο πρόστιμο ήταν αντισυνταγματικά «υπερβολικό». Η πολυαναμενόμενη αυτή απόφαση ανώτερου πολιτειακού εφετείου διαγράφει μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις του Τραμπ. Παράλληλα αυξάνει την πίεση στη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας σχετικά με το αν η αγωγή της παραβίασε τα νομικά δικαιώματα του Τραμπ.

Η πολιτικά φορτισμένη απόφαση οδήγησε το πενταμελές δικαστικό σώμα στην έκδοση τριών ξεχωριστών γνωμοδοτήσεων. Η πλειοψηφία κατέληξε τελικά ότι ο Τραμπ παραβίασε τον νόμο με την τεχνητή διόγκωση της περιουσίας του, αλλά παρ’ όλα αυτά ακύρωσε το υπέρογκο πρόστιμο.

Τα περισσότερα νομικά προβλήματα του Τραμπ εξαλείφθηκαν μετά τη νίκη του στις εκλογές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εγκατέλειψε δύο ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις εναντίον του, επικαλούμενο τη μακρόχρονη πολιτική που απαγορεύει τη δίωξη εν ενεργεία προέδρου. Αν και ο Τραμπ καταδικάστηκε στην υπόθεση της «σιωπής» (hush money) στο Μανχάταν, ο δικαστής δεν του επέβαλε ποινή φυλάκισης στη δίκη που έγινε δέκα ημέρες πριν την ορκωμοσία του — μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που του αναγνώρισε ευρεία ασυλία.

Η Τζέιμς είχε καταθέσει την αγωγή κατά του Τραμπ και της αυτοκρατορίας ακινήτων του τον Σεπτέμβριο του 2022, πάνω από δύο χρόνια πριν από την επιτυχημένη του προσπάθεια να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Κέρδισε την υπόθεση έπειτα από δίκη διάρκειας 11 εβδομάδων. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για το αν η Τζέιμς, Δημοκρατική και έντονη επικριτής του Τραμπ, θα επιχειρήσει να επαναφέρει το πρόστιμο προσφεύγοντας στο ανώτατο δικαστήριο της Πολιτείας στο Όλμπανι.