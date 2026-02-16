Αλλαγές στο τοπίο της οδικής βοήθειας φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Το νέο πλαίσιο ορίζει προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων και συνεργατών οδικής βοήθειας:
- Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας ή οι συνεργάτες επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οφείλουν να:
α) Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημάτων, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας (1) ώρας από την κλήση,
β) διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων, γ) μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή,
πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης ή, αν η επιχείρηση οδικής βοήθειας ή ο συνεργάτης οδικής βοήθειας έχει τη μορφή νομικού προσώπου, τα φυσικά πρόσωπα που
εκπροσωπούν νόμιμα το νομικό πρόσωπο,
δ) έχουν ατομική ή ομαδική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης έναντι των πελατών τους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες από την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας οχημάτων. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση, τις εγκαταστάσεις της, καθώς
και το προσωπικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Το ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα ορίζεται ίσο με το ποσό κάλυψης ευθύνης από αυτοκινητιστικό ατύχημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110). Η προϋπόθεση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν ισχύει για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και για συνεργάτες οδικής βοήθειας. Η συνδρομή της προϋπόθεσης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά κάλυψης.
- Οι ασφαλιστικές εταιρείες δύναται να παρέχουν την οδική βοήθεια σε είδος ή και σε χρήμα. Οι μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας παρέχουν οδική βοήθεια μόνο σε είδος.
- Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες δύναται να παρέχουν οδική βοήθεια σε μη συνδρομητή κατόπιν κλήσης για συγκεκριμένο περιστατικό εφόσον:
α) αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που
πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (L 300/51) και β) διαθέτουν φορτηγά δημόσιας χρήσης.
