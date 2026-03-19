Διαθέσιμο στο κοινό είναι το ανανεωμένο website της Allianz, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρίας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Το www.allianz.gr αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας, προσφέροντας ένα σύγχρονο, καθαρό και λειτουργικό περιβάλλον, όπου οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές λύσεις και πληροφορίες που αναζητούν. Πιο συγκεκριμένα, το www.allianz.gr ενσωματώνει:

Σύγχρονη οπτική ταυτότητα

Απλή, φιλική και ευανάγνωστη πλοήγηση

Εργαλεία γρήγορου υπολογισμού ασφαλίστρων

Ξεκάθαρη παρουσίαση όλων των διαθέσιμων επιλογών

Άμεσους τρόπους επικοινωνίας

Πλήρη προσαρμογή σε όλες τις συσκευές

Επιπρόσθετα, η Allianz έχει ενσωματώσει στο website της λειτουργίες που διευκολύνουν τη διαδικασία ασφάλισης, προσφέροντας στους χρήστες μια ενιαία και συνεπή πρόταση. Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εύκολα τα απαραίτητα βήματα για την ασφάλισή τους και online σε συγκεκριμένα προϊόντα, εφόσον το επιθυμούν, ή να επιλέξουν επικοινωνία με κάποιον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της Allianz για πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Με αυτό το διευρυμένο μοντέλο εξυπηρέτησης, η Allianz προσφέρει ευελιξία και ελευθερία επιλογής, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία και υποστήριξη προς το ασφαλιστικό της δίκτυο. Παράλληλα, προγραμματίζει τη σταδιακή ενσωμάτωση επιπλέον λειτουργιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα εξυπηρετεί τους πελάτες με τον πιο άμεσο, αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο.