Allianz, AXA και Ping An οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές στον κόσμο

Την λίστα με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο για το 2017 δημοσίευσε το Forbes, κατατάσσοντας στις πρώτες θέσεις των πιο ισχυρών ομίλων την Ping An Insurance Group, την Allianz Group και την AXA Group, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους ζωής και υγείας, στις γενικές ασφαλίσεις, το χώρο των ακινήτων και σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ζητήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες είναι το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και ρυθμιστικές αλλαγές με τις οποίες πρέπει να εναρμοσνιστούν. “Είναι μια υγιής βιομηχανία από την άποψη του ισολογισμού και πολλά κεφάλαια αναμένεται να εισέλθουν σε αυτή”, λέει ο John Marra, επικεφαλής ασφαλιστικών διαπραγματεύσεων στην PwC στη Νέα Υόρκη.

Η κατάταξη του FORBES Global 2000 βγαίνει βάσει της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι εταιρείες από σειρά παραγόντων όπως κέρδη, περιουσιακά στοιχεία και αγοραία αξία. Από τις 25 μεγαλύτερες ασφαλιστικές παγκοσμίως 4 βρίσκονται στην Κίνα, 4 στην Ιαπωνία και 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ στην Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τρεις, στη Γερμανία 2 και από μία σε Καναδά, Γαλλία, Ιταλία, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν.

Η Ping An Insurance Group με με έδρα στην Κίνα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και στη γενικότερη κατάταξη των 2000 εταιρειών βρίσκεται από την 20η θέση πέρυσι στη 16η. Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τις 7 Απριλίου, όταν τα δεδομένα του Global 2000 ήταν κλειδωμένα, η Ping An δημιούργησε έσοδα 106,6 δισ. Δολαρίων, κέρδη 9,5 δισ. Δολαρίων και η χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση ανερχόταν σε 100,8 δισ. Δολάρια. Η εταιρεία είχε 131 εκατομμύρια πελάτες στο τέλος του έτους 2016, αριθμό αυξημένο κατά 20% από την αρχή του έτους, με σχεδόν το ένα τέταρτο των νεοφερμένων να είναι από on line πωλήσεις.

Η γερμανική εταιρεία Allianz κατατάσσεται στη 2η μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και παραμένει στην 21η στη συνολική κατάταξη στο Forbes Global 2000. Μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων για το έτος 2016, η Allianz ανακοίνωσε την εξαγορά μετοχών ύψους έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος, για να επιστρέψει αχρησιμοποίητα κεφάλαια. Ο γαλλικός Όμιλος AXA κατατάσσεται τρίτος στην λίστα με τις πιο ισχυρές ασφαλιστικές και 27ος με τις ποιο ισχυρές εταιρείες διεθνώς.

Οι μεγαλύτερες 25 ασφαλιστικές: