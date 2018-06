«Allianz Ελλάδος: Expect more. We are Allianz»

Στην εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα το «Expect More. We are Allianz», η Εταιρεία μέσω της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Φιλίππας Μιχάλη και του Εμπορικού Διευθυντή κ. Στέφανου Μαλαχιά, παρουσίασαν στους συνεργάτες τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας και τις νέες προγραμματισμένες δράσεις για πελάτες και συνεργάτες για το τρέχον έτος 2018 και για το 2019.

Στην ομιλία της η κ. Φ. Μιχάλη κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, αναφέρθηκε στην υγιή πορεία της εταιρείας παρουσιάζοντας τη σταθερή παραγωγή της Allianz Ελλάδος η οποία έκλεισε το 2017 με κύκλο εργασιών 159 εκατ. Ευρώ και με λειτουργική κερδοφορία 8,5 εκατ. Ευρώ αυξημένη κατά 18% σε σχέση με το 2016.

Σχετικά με την πορεία της εταιρείας το 2017, η κ. Μιχάλη ανέφερε: «Την προηγούμενη χρονιά τα πήγαμε εξαιρετικά. Και αυτό που κρατώ είναι ο παλμός και η δυναμική. Είμαστε εδώ σήμερα για να επιβραβεύσουμε αυτούς που έκαναν το κάτι παραπάνω και να τους χειροκροτήσουμε επειδή το αξίζουν. Η επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει δυνατά. Το πρώτο τρίμηνο, ήταν αρκετά δυνατό και ανεβάζουμε ρυθμούς όσο προχωράμε μέσα στη χρονιά. Το 2018 είναι μία χρονιά που θα κάνουμε αισθητό το αποτύπωμά μας στην ελληνική αγορά με επίκεντρο τον πελάτη και συνεχή επένδυση στον επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο».

Την κ. Φιλίππα Μιχάλη διαδέχθηκε στο βήμα ο κ. Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος της Accenture Hellas, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινότητα του ασφαλιστικού συμβούλου και παρουσίασε το μελλοντικό μοντέλο σχέσης και συνεργασίας με τους πελάτες ανοίγοντας ένα «παράθυρο» στο μέλλον.

Στη συνέχεια, ο κ. Σ. Μαλαχιάς παρουσίασε την ανανεωμένη εμπορική στρατηγική της Εταιρείας με αναφορά στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Ανάπτυξη στην Υγεία

Νέα Επενδυτικά και Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ενίσχυση του Μεριδίου Αγοράς στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Νέες λύσεις για Επιχειρήσεις

Ψηφιακή κατοικία

Νέα ψηφιακά εργαλεία που θα εμπλουτίσουν όλες τις προϊοντικές γραμμές

Νέος Κανονισμός Πωλήσεων

Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης των Συνεργατών Πωλήσεων

Αναφερόμενος στη νέα εμπορική στρατηγική της Allianz Ελλάδος, ο κ. Μαλαχιάς σχολίασε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εμπειρία του πελάτη, να χτίζουμε όλες τις βελτιωτικές ενέργειες που χρειάζονται σε αυτό το κομμάτι ενώ προϊοντικά, θα στοχεύσουμε σε στρατηγικούς τομείς όπου δεν είχαμε παρουσία και θα βελτιώσουμε τα προϊόντα που ήδη διαθέτουμε στην αγορά. Ιδιαίτερα σημαντική θέση στη στρατηγική μας έχουν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να γίνει η ζωή και η εμπειρία των συνεργατών της Allianz πιο απλή και εύκολη. Είμαστε μέρος ενός οικοσυστήματος, το οποίο θέλουμε με υγιή τρόπο να αναπτύσσεται».

Το δεύτερο σκέλος της ημέρας επιφύλασσε μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη για τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, αφού είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τον Coach της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη! Ο θρύλος του ελληνικού Μπάσκετ ενθουσίασε και συγκίνησε το κοινό καθώς μοιράστηκε στιγμές από την εντυπωσιακή του διαδρομή στο ελληνικό μπάσκετ, μιλώντας παράλληλα για τα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν στην κατάκτηση της κορυφής όπως, ο ενθουσιασμός, η εντατική «προπόνηση» η ψυχραιμία αλλά και το ήθος. Καταλήγοντας ότι όλοι μας θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα από τον εαυτό μας!

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη βράβευση της ομάδας των συνεργατών της Allianz οι οποίοι διακρίθηκαν για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους τη χρονιά που μας πέρασε.

Το συνέδριο έκλεισε με ένα mobile παιχνίδι μέσω του οποίου οι συνεργάτες δημιούργησαν ένα «σύννεφο λέξεων» απαντώντας στο τι σημαίνει για εκείνους Allianz, με επικρατέστερες τις απαντήσεις Δύναμη, Αξιοπιστία, Ομάδα και Μέλλον, δίνοντας το έναυσμα στην κ. Μιχάλη να σχολιάσει: «Είμαι πολύ χαρούμενη που μέσα στις δημοφιλέστερες απαντήσεις, βρίσκεται και η λέξη Ομάδα. Νιώθω ότι αποτελούμε όλοι μία πολύ συνεκτική ομάδα με ορμή, ενέργεια και δυναμική. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στην ανατροφοδότηση τόσο από τους πελάτες μας όσο και από τα ίδια τα μέλη της ομάδας μας κι επιστρέφουμε κάθε φορά πιο δυνατοί. Γι’ αυτό να περιμένετε περισσότερα από αυτή την ομάδα που λέγεται Allianz».

Ιδιαίτερο χρώμα και πρόσθετη αξία στο ενθουσιώδες κλίμα της εκδήλωσης έδωσαν οι δύο παρουσιαστές της, Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης, οι οποίοι πλαισίωσαν τους ανθρώπους της Allianz με το μοναδικό χιούμορ και την ευχάριστη διάθεσή τους.

This slideshow requires JavaScript.