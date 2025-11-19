Για το μοντέλο εργασίας στην Allianz, τις αξίες και τις αρχές στη σχέση με τους εργαζόμενους, τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ευημερία και τη συμπερίληψη μιλούν σε συνέντευξή τους οι Δέσποινα Χαράπη – Chief People & Culture Officer και Βασίλης Κανάκης, Talent Acquisition & Development Supervisor στην Allianz.

Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025

Ποιες είναι οι προκλήσεις στον τομέα του HR στην ασφαλιστική βιομηχανία; Δημιουργείται η ανάγκη για νέες ειδικότητες και σε ποια πεδία;

Δέσποινα Χαράπη: Οι προκλήσεις μας στον κλάδο είναι σημαντικές, πολυεπίπεδες και αποτελούν ουσιαστικές ευκαιρίες για το μέλλον. O συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός και η προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένου του AI, δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling & reskilling). Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνολογία και στην χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά περιλαμβάνουν και τις ιδιαίτερα σημαντικές ανθρωποκεντρικές (human centric) δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα, η αναλυτική και κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, παραμένει και θα παραμείνει ιδιαίτερα σημαντική η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, ιδίως στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφορετικότητας και αποτελεσματικής λειτουργίας πολυγενεακών ομάδων. Εξίσου καθοριστική είναι η ανάγκη για έμφαση στην εμπειρία και το wellbeing των εργαζόμενων, αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών που υποστηρίζουν την δέσμευση και την ευημερία των εργαζόμενων. Η νέα πραγματικότητα αυξάνει την ανάγκη για ειδικότητες σχετικά με Επιστήμη και Ανάλυση Δεδομένων, Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Κυβερνοασφάλεια αλλά και ESG και Βιωσιμότητα, ώστε ο κλάδος να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες τεχνολογικές, ρυθμιστικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Σε ποιους τομείς της ασφαλιστικής αγοράς θεωρείται ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό;

Δέσποινα Χαράπη: Το περιβάλλον μας μεταβάλλεται συνεχώς. Η ζήτηση σε ανθρώπινο δυναμικό καθοδηγείται από τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, την τεχνολογική πρόοδο, τις κανονιστικές αλλαγές και τους αναδυόμενους κινδύνους. Ενδεικτικά, αναμένουμε αυξημένη ζήτηση σε επαγγελματίες με δεξιότητες σε Ανάλυση Δεδομένων, AI, Κυβερνοασφάλεια. Επίσης αναμένουμε ζήτηση σε τομείς σχετικούς με ESG και Βιωσιμότητα, Risk & Compliance. H βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας είναι πάντα προτεραιότητα και έτσι ρόλοι που επικεντρώνονται στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω ψηφιακών καναλιών, προσωποποιημένων υπηρεσιών και καινοτόμων στρατηγικών αλληλεπίδρασης, θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα θέσεις εργασίας στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Υπάρχουν προγράμματα επανακατάρτισης ή ενίσχυσης δεξιοτήτων;

Δέσποινα Χαράπη: Στην Allianz, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού μας. Αυτό βοηθά την εταιρεία να παραμένει ανταγωνιστική και διασφαλίζει ότι οι άνθρωποί μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Προσφέρουμε ποικιλία προγραμμάτων μάθησης και ανάπτυξης που επικεντρώνονται τόσο σε τεχνικές δεξιότητες όσο και σε soft skills. Αυτά τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν τους υπαλλήλους να αναπτυχθούν στους τρέχοντες ρόλους τους αλλά και να προετοιμαστούν για μελλοντικές ευκαιρίες. Ο κάθε εργαζόμενός μας έχει την δυνατότητα μα δημιουργήσει εξατομικευμένη διαδρομή μάθησης προσαρμοσμένη σε ατομικούς στόχους μέσα από το δικό του Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης. Έχουμε σημαντικές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης. Η συνεχής μάθηση είναι κομμάτι της κουλτούρας μας και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, δίνοντάς τους πόρους και εργαλεία.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον οργανισμό σας συμπερίληψη; Μέσα από ποιες δράσεις προάγεται;

Βασίλης Κανάκης: Στην Allianz προωθούμε μια κουλτούρα συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών και ενσωματώνουμε την διαφορετικότητα στην στρατηγική ταλέντου. Διασφαλίζουμε την ίση αντιμετώπιση όλων των εργαζόμενών μας σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους στον οργανισμό. Προωθούμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης καριέρας σε όλα τα άτομα, διενεργούμε διαδικασίες αξιολόγησης απόδοσης και ανατροφοδότησης χωρίς προκαταλήψεις, διασφαλίζουμε ίσες αμοιβές και παροχές για ίδια εργασία σε όλα τα άτομα και προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης. Επίσης, τα εργαζόμενα άτομα μπορούν αν θέλουν συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα εργαζομένων τα οποία σχετίζονται με τις ακόλουθες διαστάσεις: Φύλο, Γενεές, Κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, Εθνικότητα/Εθνότητα και Αναπηρία.

Πώς επηρεάζει η εξ αποστάσεως εργασία την αποδοτικότητα των εργαζομένων; Σε τι βαθμό εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο;

Βασίλης Κανάκης: Η Allianz έχει υιοθετήσει το υβριδικό μοντέλο εργασίας, παρέχοντας δυνατότητα τηλεργασίας έως και 2 ημέρες την εβδομάδα, εφόσον το επιτρέπουν οι απαιτήσεις του ρόλου εργασίας. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε την δυνατότητα προσαρμογής στις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων μας όποτε μπορούμε. Η τηλεργασία μπορεί να ωφελήσει με εξοικονόμηση χρόνου λόγω μείωσης χρόνου μετακίνησης, με καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μειώνοντας το άγχος και ενισχύοντας την ικανοποίηση. Πιστεύουμε ότι η εξ αποστάσεως εργασία αποκτά νόημα όταν συνοδεύεται από μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και αξιολόγησης με βάση το αποτέλεσμα.