

Η Allianz ανανεώνει τη δέσμευσή της προς την πρόσβαση στην ποιοτική και διαδραστική εκπαίδευση των νέων της χώρας μας, μέσω της υποστήριξης για 3η χρονιά του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη», μιας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζει η Allianz μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πρόκειται να εξοπλίσει επιπλέον 6 δημόσια γυμνάσια της χώρας για τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, ώστε να αναβαθμίσουν τον εργαστηριακό τους εξοπλισμό για τα μαθήματα της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, έχουν υποστηριχθεί από την Allianz μέσω του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» συνολικά 12 δημόσια γυμνάσια σε όλη τη χώρα και ο αριθμός ωφελούμενων μαθητών ξεπερνά τους 3.200.

Τα δύο προηγούμενα έτη, η δωρεά της Allianz στο πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» έχει στηρίξει δημόσια γυμνάσια περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται απομονωμένα γεωγραφικά, καθώς και σχολεία στην περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί σε σχολεία σε Εύβοια, Ρόδο, Λέσβο, Αρεόπολη, Σέρρες, Κομοτηνή, Γρεβενά, αλλά και στο Ίλιον, το Περιστέρι και το Χαλάνδρι. Τα εργαστήρια φυσικών επιστημών των σχολείων αυτών έχουν πλέον υποστηριχθεί με εργαστηριακό εξοπλισμό αλλά και με εξοπλισμό προβολής και φύλαξης, ο οποίος διασφαλίζει την πρόσβαση στην ποιοτική εργαστηριακή διδασκαλία και για τους μαθητές των επόμενων σχολικών ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) και έχει στόχο την προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση, την επιστημονική σκέψη και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην επιστημονική γνώση, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία της Περιφέρειας.

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές των σχολείων που έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία αναγνωρίζουν τη συμβολή του προγράμματος στην καθημερινότητα της σχολικής αίθουσας και τη δυναμική που δημιουργεί το σύγχρονο περιβάλλον μάθησης. Η Allianz δεσμεύεται να συνεχίσει να εφαρμόζει την εταιρική της στρατηγική, επενδύοντας σε στοχευμένες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα και στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικά βιώσιμου μέλλοντος.

Στο πλαίσιο της συνέχισης του προγράμματος, ο κ. Χρήστος Θεοδωρίδης, Διευθυντής Marketing, Επικοινωνίας, CRM και CCC της Allianz, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη στρατηγική μας συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τη συνέχιση της υποστήριξης του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» για τρίτη χρονιά. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε ακόμη περισσότερους νέους μαθητές της χώρας μας να έχουν πρόσβαση στην εργαστηριακή διάσταση των φυσικών επιστημών, καλλιεργώντας την επιστημονική σκέψη και τον ερευνητικό πειραματισμό. Συνεχίζουμε την επένδυσή μας στο μέλλον, χαρίζοντας στην επόμενη γενιά την απαραίτητη σταθερά, εκείνη της εκπαίδευσης, που την εξοπλίζει με γνώση και δεξιότητες για να χτίσει την κοινωνία του αύριο».