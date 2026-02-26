Σε μια χρονιά ορόσημο εξελίχθηκε το 2025 για την Allianz SE, καθώς ο ασφαλιστικός κολοσσός ανακοίνωσε τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη στην ιστορία του, σηματοδοτώντας μια εξαιρετική αρχή για τον νέο στρατηγικό του κύκλο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός όγκος εργασιών της Allianz αυξήθηκε κατά 8,1%, φτάνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 186,9 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν άνοδο 8,4% και διαμορφώθηκαν στα 17,4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση του ομίλου. Παράλληλα, τα βασικά καθαρά κέρδη των μετόχων ενισχύθηκαν κατά 10,9%, αγγίζοντας τα 11,1 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν στα 28,61 ευρώ.

Η επιτυχία του 2025 βασίστηκε στη δυναμική και των τριών επιχειρηματικών κλάδων της εταιρείας:

• Ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων (Property-Casualty): Ο κλάδος αυτός αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, με τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 13,9% στα 9,0 δισ. ευρώ. Ο δείκτης combined ratio (ζημιών και εξόδων) βελτιώθηκε στο εξαιρετικό επίπεδο του 92,2%.

• Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (Life/Health): Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 5,6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις, με την αξία της νέας παραγωγής να αυξάνεται στα 4,8 δισ. ευρώ.

• Διαχείριση Κεφαλαίων (Asset Management): Ο τομέας κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα υπό διαχείριση κεφάλαια τρίτων, τα οποία έφτασαν τα 1,990 τρισ. ευρώ. Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων από τρίτους ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό των 139 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Η διοίκηση της Allianz πρότεινε την αύξηση του μερίσματος στα 17,10 ευρώ ανά μετοχή, ποσό αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 2,5 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιακή ισχύς του ομίλου παραμένει ακλόνητη, με τον δείκτη φερεγγυότητας (Solvency II) να αυξάνεται στο 218%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE, Oliver Bäte, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα-ρεκόρ του 2025 αποδεικνύουν την ικανότητά μας να αποδίδουμε με αξιοπιστία, ακόμη και σε ένα περιβάλλον ραγδαίων αλλαγών. Η επιτυχία μας τροφοδοτείται από τη δύναμη του εμπορικού μας σήματος, την αφοσίωση των πελατών μας και τους κινητοποιημένους εργαζομένους μας».

Από την πλευρά της, η CFO Claire-Marie Coste-Lepoutre τόνισε ότι ο όμιλος ξεκίνησε δυναμικά το σχέδιο 2025-2027, εστιάζοντας στη βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Για το τρέχον έτος, η Allianz θέτει ως στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας της, στοχεύοντας σε λειτουργικά κέρδη 17,4 δισ. ευρώ (συν/πλην 1 δισ. ευρώ), συνεχίζοντας την προσήλωσή της στη λειτουργική ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη.