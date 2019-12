Allianz: Κάνουμε το επόμενο βήμα το 2020

Στην ετήσια εκδήλωση Βραβεύσεων του Δικτύου Πωλήσεων, που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 26 Νοεμβρίου, η Διοίκηση της εταιρείας επιβράβευσε την ομάδα των πιο παραγωγικών Συνεργατών της. Στην εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα Take the Next Step, η εταιρεία μέσω της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Φιλίππας Μιχάλη και υψηλών διοικητικών στελεχών της, παρουσίασε στους συνεργάτες την εμπορική στρατηγική της Allianz με έμφαση στις νέες στρατηγικές συνεργασίες που θα αλλάξουν τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά.

Τις ομιλίες των στελεχών πλαισίωσε η καταξιωμένη δημοσιογράφος κ. Πόπη Τσαπανίδου, ενσαρκώνοντας το μήνυμα Take the next step με την αισιοδοξία, το χιούμορ και τη θετική της διάθεση.

Η εναρκτήρια ομιλία ανήκε στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Φ. Μιχάλη, η οποία ευχαρίστησε τους συνεργάτες για τη σκληρή τους δουλειά που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της εταιρείας, της οποίας ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να καταγράφει αύξηση, συγκεκριμένα 2,3% για το 10μηνο του 2019. Αναφορά έγινε και σε ποιοτικά στοιχεία που διακρίνουν τη δραστηριότητα της Allianz όπως o Δείκτης Φερεγγυότητας 139% αλλά και η σταθερά 1η θέση στον Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (NPS) για 4η συνεχή χρονιά στις Γενικές Ασφαλίσεις. Η κ. Μιχάλη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις ευκαιρίες ανάπτυξης τις οποίες διακρίνει στην ασφαλιστική αγορά και συνοπτικά παρουσίασε τα επόμενα βήματα της Allianz το 2020, με σύμμαχο το ισχυρό brand και τις συνεργασίες με εταιρείες του Ομίλου.

Σχετικά με την πορεία της εταιρείας, η κ. Μιχάλη ανέφερε: «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το αποτύπωμά μας με εξαιρετικά αποτελέσματα στους τομείς στους οποίους στοχεύσαμε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Δίκτυο Πωλήσεών μας και με όχημα την Υγεία, την Αποταμίευση, το Αυτοκίνητο και τους Εμπορικούς & Βιομηχανικούς Κινδύνους κάνουμε το επόμενο βήμα το 2020. Κοινός παρονομαστής, σε όλους μας τους σχεδιασμούς είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή στον οποίο φιλοδοξούμε να μεταδώσουμε την αξία της ασφάλισης».

Την κ. Φ. Μιχάλη διαδέχθηκε στο βήμα ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Επικεφαλής της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. του επενδυτικού βραχίονα της Allianz Ελλάδος. Ο κ. Χρυσικός παρουσίασε στο κοινό τις τάσεις στις διεθνείς αγορές και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και η Allianz Ελλάδος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θετικό κλίμα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης με τίτλο «Take the Next Step: Κερδίζουμε το αύριο» ανήκε στον Εμπορικό Διευθυντή της Allianz Ελλάδος κ. Στέφανο Μαλαχιά ο οποίος με χαρά υποδέχτηκε το Δυναμικό Πωλήσεων της εταιρείας από όλη την Ελλάδα που παρευρέθηκε στο φετινό συνέδριο.

Ο κ. Μαλαχιάς παρουσίασε την πορεία και τα επόμενα βήματα στους βασικούς άξονες της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, η οποία όπως χαρακτηριστικά τόνισε «είναι απλή, συγκεκριμένη και σταθερή».

Αναλυτικότερα, στους Εμπορικούς & Βιομηχανικούς Κινδύνους η παραγωγή στο 10μηνο του 2019 καταγράφει αύξηση 23,5% ενώ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου, η Allianz θα επιδιώξει να έχει δυναμική παρουσία και το 2020. Στον κλάδο Αυτοκινήτου, όπου η αύξηση της παραγωγής κινείται σε 0,7% για το 10μηνο του 2019, θα παραμείνει συνεπής στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής προϊοντικής πρότασης, ενώ η εξυπηρέτηση του πελάτη θα ενισχυθεί με καινοτόμες υπηρεσίες που έχουν ήδη εφαρμογή σε άλλες αγορές του Ομίλου Allianz.

Τα αποταμιευτικά προγράμματα unit-linked αποτελούν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης στη δραστηριότητα Ζωής, όπου η αύξηση της παραγωγής φτάνει το 14,2% για το 10μηνο του 2019. Στις υπάρχουσες προϊοντικές λύσεις έρχεται να προστεθεί μία νέα προϊοντική παλέτα η οποία με αφετηρία το πρόγραμμα Target4Life, θα διατίθεται σε συνεργασία με την εταιρεία Allianz Global Life. Τα νέα αυτά προγράμματα είναι καινοτόμα Unit-Linked νέας γενιάς, σχεδιασμένα με την τεχνογνωσία ενός παρόχου διεθνούς εμβέλειας και διαχείριση από την Αllianz Global Investors.

Στη συνέχεια σειρά είχε ο κλάδος Υγείας, στον οποίο η εταιρεία καταγράφει 13,2% αύξηση στο 10μηνο του 2019. Ο κ. Μαλαχιάς ανέφερε συνοπτικά τις βελτιωτικές ενέργειες που έγιναν μέσα στη χρονιά στα προγράμματα υγείας ώσπου στο βήμα ανέβηκε και ο κ. Αχιλλέας Σδράκας, Επικεφαλής Λειτουργιών της εταιρείας. Ο κ. Σδράκας παρουσίασε μία στρατηγική αλλαγή στη Διαχείριση Αποζημιώσεων Υγείας. Σύστησε στο κοινό του συνεδρίου τη NΕΧtCARE, έναν πάροχο με επίσης διεθνή παρουσία από την οικογένεια της Allianz που εγκαθίσταται και στην Ελλάδα και θα μετατρέψει την αποζημίωση υγείας σε μία 100% ψηφιακή εμπειρία για τον πελάτη.

Εκτενής αναφορά έγινε και στην εκπαίδευση των συνεργατών, έναν τομέα στον οποίο η Allianz επενδύει με τη δημιουργία καινοτόμων μεθόδων όπως η πλατφόρμα Sales Game. Ο κ. Μαλαχιάς συνέχισε την παρουσίασή του με επίκεντρο τον πελάτη ανακοινώνοντας ανάμεσα σε άλλα την παροχή δυνατότητας online αξιολόγησης της εμπειρίας του πελάτη η οποία θα αναρτάται δημόσια στο website της εταιρείας το 2020.

Αναφερόμενος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κ. Μαλαχιάς σχολίασε: «Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι είμαστε όλοι ένα οικοσύστημα: η εταιρεία, οι πελάτες, οι συνεργάτες, η αγορά, τα media και οτιδήποτε υλοποιούμε και σχεδιάζουμε έχει στόχο την υγιή ανάπτυξη και την κερδοφορία όλων των μελών του οικοσυστήματος».

Το δεύτερο σκέλος της ημέρας επιφύλασσε μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη για το κοινό, αφού οι άνθρωποι της Allianz υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά τον διεθνούς φήμης Αμερικανό προπονητή της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ Ρικ Πιτίνο ο οποίος μόλις πριν από λίγο είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο Ρικ Πιτίνο, ενέπνευσε όλους τους παρευρισκόμενους με την εξαιρετική ομιλία του και μοιράστηκε μαζί τους τη δική του συνταγή επιτυχίας.