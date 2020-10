Το ξέσπασμα του κορωνοϊού μεταβάλλει τις ισορροπίες στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις και δημιουργεί νέες τάσεις αναφέρει ο Thomas Sepp, Chief Claims Officer and Member of the Board of Management στην Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).