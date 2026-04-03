Η Allianz συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την εταιρία Plus2Feet, μέσω της κοινής δράσης “Walking Together”,που αποτελείμια πρωτοβουλία η οποία αγκαλιάζει τα ζώα με κινητικά προβλήματα από το 2021. Η δράση υποστηρίζει την κατασκευή εξατομικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων και τη δωρεά τους σε τετράποδα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας είτε εκ γενετής είτε από τραυματισμούς, προσφέροντάς τους καλύτερες επιλογές, ελπίδα και ποιότητα ζωής.

Συνολικά, από το 2021 έως σήμερα, μέσω του προγράμματος Walking Together, η Allianz έχει προσφέρει 415 αναπηρικά αμαξίδια και 10 φορεία μεταφοράς σε ζώα που το είχαν ανάγκη. Οι δωρεές πραγματοποιήθηκαν σε καταφύγια και φιλοζωικές οργανώσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, τρίτες χώρες και εμπόλεμες ζώνες. Η πρωτοβουλία αυτή έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής εκατοντάδων αδέσποτων ζώων με κινητικά προβλήματα, βοηθώντας τα να αποφύγουν την ευθανασία και να καταφέρουν να βρουν ένα νέο σπίτι μέσω υιοθεσίας ή φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της, η Plus2Feet επεκτείνει τη δράση της στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιώντας από τον Ιανουάριο του 2026 ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία συναρμολόγησης ενός αναπηρικού αμαξιδίου για σκύλο, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα υλικά και καθοδήγηση. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσουν σύγχρονα μέσα αποκατάστασης, όπως προσθετικά μέλη, νάρθηκες και βιονικά άκρα ζώων.

Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια, τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια της αναπηρίας στα ζώα, έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογίες και ενισχύουν την ενσυναίσθηση και την κοινωνική τους ευαισθησία. Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση εργαστηρίων σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και αναδεικνύοντας τις ανάγκες αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας ζώων.

Η Plus2Feet δραστηριοποιείται από το 2015 στην κατασκευή βοηθητικών μέσων για ζώα με κινητικά προβλήματα, προσφέροντας σε εκατοντάδες τετράποδα τη δυνατότητα να κινηθούν ξανά και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Παράλληλα, αναπτύσσει έντονη εθελοντική δράση, κατευθύνοντας σημαντικό μέρος των εσόδων της σε ενέργειες για την προστασία των ζώων.

Η Allianz, μέσα από δράσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αλληλεγγύη και φροντίδα, προστατεύοντας όλα τα μέλη της κοινωνίας. Η κοινή δράση με την Plus2Feet αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα για το πώς μια συνεργασία μπορεί να αλλάξει έμπρακτα τις ζωές των τετράποδων καλύτερων φίλων του ανθρώπου, αλλά και να χαρίσει στο κοινωνικό περιβάλλον ανανεωμένη την ελπίδα για το μέλλον.