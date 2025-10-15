Μέσα σε δώδεκα χρόνια, η allsafe κατάφερε να μετατραπεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς παίκτες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Ξεκινώντας το 2013 με το όραμα να προσφέρει στους συνεργάτες της ελευθερία επιλογής, στήριξη και τεχνολογικά εργαλεία που απλοποιούν την καθημερινότητά τους, η εταιρεία πέτυχε να χτίσει ένα δίκτυο που ξεπερνά τους 900 επαγγελματίες. Με στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακές λύσεις, η allsafe συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι η διαφάνεια και η καινοτομία αποτελούν το θεμέλιο της επιτυχίας της.

συνέντευξη του Χρυσούλα Χρήστου, Εμπορικού Διευθυντή στην allsafe

Πότε ιδρύθηκε η allsafe και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου με το οποίο λειτουργεί; Αναθεωρήσατε στην πορεία σημεία στη στρατηγική σας που σας βελτίωσαν;

Η allsafe ιδρύθηκε το 2013 από ασφαλιστές για ασφαλιστές, με στόχο να προσφέρουμε σε όσους επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί μας ένα σύγχρονο και ευέλικτο περιβάλλον συνεργασίας.

Από την πρώτη στιγμή ξεχωρίσαμε για το ανοιχτό μας μοντέλο πρόσβασης: δίνουμε στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών της ελληνικής αγοράς, με τη σιγουριά ότι θα λάβουν πλήρη τεχνική και εμπορική υποστήριξη.

Η λειτουργία μας στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

• Πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη, με εργαλεία που απλοποιούν την καθημερινότητα του διαμεσολαβητή.

• Διαφάνεια και αξιοπιστία στη συνεργασία, ώστε ο συνεργάτης να γνωρίζει ακριβώς τι προσδοκά και τι λαμβάνει.

• Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, με εξειδικευμένα τμήματα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες υποστήριξης σε κάθε ασφαλιστικό κλάδο.

Κατά τη διαδρομή μας εξελίξαμε όπου χρειάστηκε τη στρατηγική μας. Δημιουργήσαμε το ALLSAFE AGENCY και ανοίξαμε υποκαταστήματα σε Πάτρα, Αγρίνιο και Χανιά, επενδύσαμε σε προγράμματα επιβράβευσης και κινήτρων για τους συνεργάτες μας και διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, μεταφέροντας πρόσφατα τα κεντρικά μας γραφεία σε νέο αυτόνομο κτίριο 700 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας.



Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η allsafe εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, με δίκτυο που ξεπερνά τους 900 συνεργάτες και έντονη παρουσία σε όλη τη χώρα.

Τι δείχνουν τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα για την πορεία σας το 2025; Ποια ήταν η πορεία της εταιρείας την διετία 2023–2024;

Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο εννεάμηνο της χρονιάς καταγράφουμε αύξηση παραγωγής 52%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας αποδίδει και ότι η allsafe εισέρχεται σε μια φάση ακόμη πιο δυναμικής ανάπτυξης. Εκτιμούμε ότι, μέχρι το τέλος του 2025, τα εισπραγμένα ασφάλιστρα θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Αξιολογώντας τη διετία 2023–2024, η πορεία μας ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Το 2023 καταγράψαμε αύξηση παραγωγής 35% και το 2024 συνεχίσαμε ακόμη πιο δυναμικά, με αύξηση 40% σε σχέση με το 2023.



Το 2024 αποτέλεσε χρονιά–σταθμό, καθώς συνδυάστηκε με τη μεταφορά στα νέα μας κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, δίνοντας νέα δυναμική στην ομάδα μας και στεγάζοντας πλέον το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας που ξεπερνά τα 30 στελέχη, αλλά και το πολυπληθές εσωτερικό δίκτυο συνεργατών.

Συνολικά, η διετία αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι:



• Η allsafe κερδίζει συνεχώς μερίδιο αγοράς, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

• Οι επενδύσεις μας σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανογραφικά εργαλεία απέδωσαν άμεσα αποτελέσματα.

• Το δίκτυο συνεργατών μας ενεργοποιείται πιο παραγωγικά, ενώ παράλληλα προσελκύουμε νέους ποιοτικούς συνεργάτες.

Με αυτά τα δεδομένα, μπαίνοντας στο 2026 αισθανόμαστε ότι διαθέτουμε ήδη μια σταθερή βάση και τη δυναμική που μας επιτρέπει να θέτουμε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους.

Ποιες ασφαλίσεις φέρνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή στην εταιρεία; Είναι στη στρατηγική σας να δώσετε περισσότερο έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους;

Με βάση τα στοιχεία του 2024, η κατανομή της παραγωγής μας έχει ως εξής:

• 60% στον κλάδο αυτοκινήτου, που παραδοσιακά αποτελεί σημαντικό παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

• 25% στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερή άνοδο και συνδέονται με μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

• 15% στις γενικές ασφαλίσεις πλην αυτοκινήτου (περιουσία, αστική ευθύνη, επιχειρηματικά συμβόλαια).

Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: στα επόμενα χρόνια θέλουμε να οδηγήσουμε την κατανομή σε μια πιο ισορροπημένη βάση 50% – 50% ανάμεσα στον κλάδο αυτοκινήτου και στο σύνολο των λοιπών κλάδων (ζωής, υγείας, περιουσίας και αστικής ευθύνης). Έτσι το χαρτοφυλάκιό μας θα είναι πιο ανθεκτικό, διαφοροποιημένο και σταθερό, προσφέροντας στους συνεργάτες μας περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και στους πελάτες πιο ολοκληρωμένες λύσεις.

Πώς επηρεάζουν ο πληθωρισμός και το κόστος των υπηρεσιών υγείας τις εξελίξεις στις ασφαλίσεις υγείας και κατ’ επέκταση τη σχέση σας με τους ανθρώπους που έχουν ήδη συνάψει προγράμματα μέσω της εταιρείας σας αλλά και τους εν δυνάμει ασφαλισμένους;

Ο πληθωρισμός και η αύξηση του κόστους υπηρεσιών υγείας επηρεάζουν άμεσα την ασφαλιστική αγορά και ειδικά τον κλάδο υγείας. Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά το κόστος περίθαλψης να ανεβαίνει και συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης ως μέσο προστασίας.

Για τους συνεργάτες μας που έχουν ήδη τοποθετήσει πελάτες σε συμβόλαια υγείας μέσω της allsafe, ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίζουμε σταθερότητα και διαφάνεια: παρακολουθούμε στενά τις αλλαγές στα τιμολόγια και προτείνουμε λύσεις που εξισορροπούν την αύξηση κόστους με τις πραγματικές ανάγκες.

Μέσα από τη συνεργασία μας με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών μπορούμε να προσφέρουμε πάντα την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους–παροχών.

Για τους εν δυνάμει ασφαλισμένους, η σημερινή συγκυρία λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο. Η ανασφάλεια που δημιουργεί η άνοδος του κόστους υγείας ενισχύει την ανάγκη να αποκτήσουν κάλυψη. Η δική μας δουλειά είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν ευέλικτες και προσιτές επιλογές, προσαρμοσμένες σε κάθε οικογενειακό ή επαγγελματικό προφίλ.

Με λίγα λόγια, ο πληθωρισμός μπορεί να δημιουργεί προκλήσεις, αλλά μας δίνει και την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας με τον πελάτη, αποδεικνύοντας ότι η allsafe δεν είναι απλώς διαμεσολαβητής, αλλά σύμβουλος εμπιστοσύνης που προστατεύει τα συμφέροντά του σήμερα και στο μέλλον.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν από την πλευρά της πολιτείας όσον αφορά τα κίνητρα στην ασφάλιση επιχειρήσεων;

Η πρόσφατη πρωτοβουλία της Πολιτείας για υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά κενά. Η ασφαλιστική συνείδηση στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μένουν ανασφάλιστες ή υπο-ασφαλισμένες απέναντι σε κρίσιμους κινδύνους όπως φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις ή λειτουργικές ζημιές.

Για να ενισχυθεί ουσιαστικά η προστασία του επιχειρηματικού ιστού, η Πολιτεία θα μπορούσε να συμβάλει με πρακτικά μέτρα όπως:

Συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση

Καμπάνιες, σεμινάρια και συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς ώστε οι επιχειρηματίες να κατανοήσουν την αξία και το πραγματικό κόστος της ασφάλισης. Στοχευμένα κίνητρα και φορολογικές ρυθμίσεις

Φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις ή μειωμένοι συντελεστές για επιχειρήσεις που ασφαλίζουν κρίσιμους κινδύνους (π.χ. περιουσία, cyber, διακοπή εργασιών). Καθολική και εφαρμόσιμη νομοθεσία

Δρομολόγηση ενεργειών για πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αφού πρώτα επιλυθούν πρακτικά προβλήματα που έχουν ήδη αναδειχθεί κατά την πιλοτική εφαρμογή.

Η εμπειρία δείχνει ότι σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων, ακόμη και αν επιθυμούν να ασφαλιστούν, συναντούν εμπόδια: εύλογη απροθυμία των ασφαλιστικών να αναλάβουν «δύσκολους» κινδύνους, έλλειψη επαρκούς αντασφάλισης ή περιορισμένες δυνατότητες τιμολόγησης. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, απαιτείται:

Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στην ασφαλιστική αγορά να ανταποκριθεί χωρίς να διακινδυνεύει τη βιωσιμότητά της.

που θα επιτρέπει στην ασφαλιστική αγορά να ανταποκριθεί χωρίς να διακινδυνεύει τη βιωσιμότητά της. Ορθολογική, παραμετρική τιμολόγηση ώστε οι τιμές να αντικατοπτρίζουν πραγματικούς κινδύνους.

ώστε οι τιμές να αντικατοπτρίζουν πραγματικούς κινδύνους. Συνασφαλιστικά σχήματα και συμμετοχή πολλών φορέων ώστε να επιμερίζεται το ρίσκο και να καθίσταται εφικτή η κάλυψη ακόμη και μεγάλων, πολύπλοκων κινδύνων.

Μια τέτοια στρατηγική θα είχε διπλό όφελος: θα προστάτευε επιχειρήσεις και εργαζόμενους από σοβαρές οικονομικές απώλειες και θα θωράκιζε την ελληνική οικονομία απέναντι σε ασύμμετρους κινδύνους. Η allsafe, μέσω του δικτύου συνεργατών της, στηρίζει αυτή την κατεύθυνση και θεωρεί ότι η ασφάλιση επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας.

Η διαμόρφωση τέτοιων λύσεων είναι έργο των underwriters και της αγοράς. Ωστόσο, η Πολιτεία μπορεί –και πρέπει– να δημιουργήσει το πλαίσιο που θα κάνει ελκυστική και βιώσιμη την ανάληψη των κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την προστασία που αξίζουν.

Επενδύετε στην τεχνολογία; Ποιο κομμάτι της διαδικασίας είναι ήδη online και τι μένει να βελτιωθεί;

Η τεχνολογία δεν είναι για εμάς απλώς ένα εργαλείο· είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης. Από την πρώτη στιγμή επενδύσαμε σε ψηφιακές λύσεις που κάνουν τον συνεργάτη πιο αποτελεσματικό και τον πελάτη πιο ικανοποιημένο.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών μας είναι πλήρως online:

• Η έκδοση συμβολαίων στους περισσότερους κλάδους γίνεται άμεσα και ηλεκτρονικά.

• Οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση σε ενιαία πλατφόρμα όπου συγκρίνουν προϊόντα όλων των ασφαλιστικών εταιρειών.

• Οι οικονομικές συναλλαγές, οι προμήθειες και οι αναφορές χαρτοφυλακίου παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, έχουμε επενδύσει σε CRM και data analytics που βοηθούν τους συνεργάτες μας να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους και να αναπτύσσουν πιο στοχευμένες πωλήσεις.

Το επόμενο βήμα είναι να ψηφιοποιήσουμε πλήρως πιο σύνθετες διαδικασίες, όπως η διαχείριση ζημιών και η έκδοση σε κλάδους ζωής και υγείας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την αγορά και θέλουμε η allsafe να ηγηθεί αυτής της αλλαγής.

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: να οδηγήσουμε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χωρίς να χαθεί ποτέ η προσωπική σχέση και η υποστήριξη που κάνουν την allsafe να ξεχωρίζει.

Κοιτάζοντας μπροστά, αισθανόμαστε ότι έχουμε ήδη διαμορφώσει μια ισχυρή βάση ανάπτυξης. Με τη δύναμη του δικτύου μας, την τεχνολογία και τις επενδύσεις στους ανθρώπους μας, μπορούμε να θέτουμε ολοένα πιο φιλόδοξους στόχους και να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.