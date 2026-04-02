Όσα μέτρα και αν έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη συγκράτηση των τιμών, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδώσουν.

Ο πληθωρισμός «καλπάζει», όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Eurostat, με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας να μη μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις νέες επιβαρύνσεις. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει και το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας καθώς σε μία περίοδο που περιμένουν να υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης λόγω του Πάσχα, οι πολίτες δεν διαθέτουν το αναγκαίο εισόδημα.

Είναι καιρός το οικονομικό επιτελείο να εστιάσει στην «πηγή» του προβλήματος της ακρίβειας στην Ελλάδα και να προχωρήσει άμεσα σε μειώσεις του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τα τρόφιμα γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοικοκυριά που πολύ δύσκολα ανταποκρίνονται στην αγορά των αναγκαίων για το οικογενειακό τραπέζι.

Καλώ λοιπόν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών, στο πρότυπο άλλων χωρών της Ευρώπης. Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία, Αυστρία έχουν μειώσει τους φόρους μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν προχωρά σε ανάλογες κινήσεις από τη στιγμή που τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα δεν αποδίδουν;

Όσο για τις εκτιμήσεις ορισμένων ότι πρέπει να τηρήσουμε ως χώρα στάση αναμονής καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διάρκεια του πολέμου, άρα και τις επιπτώσεις του, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί αυτό που κάποιοι δεν λένε -αλλά πρέπει να το μάθει η κοινωνία- είναι ότι ακόμα και αύριο το πρωί να έληγε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι αρνητικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα συνεχίσουν να μας προβληματίζουν για μήνες.

Οπότε είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση λήψη επιπλέον διαρθρωτικών μέτρων αλλά και για έναν επαναπροσδιορισμό σχετικά με την κατανομή των φορολογικών βαρών. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες ή όλες οι επιχειρήσεις τις ίδιες δυνατότητες. Όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να δράσει, τόσο η ελληνική οικονομία μπαίνει σε ένα σπιράλ «θανάτου» που απειλεί να «στραγγαλίσει» την οικονομία μας και να διαλύσει την κοινωνική συνοχή και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.