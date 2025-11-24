Ενεργοποιήθηκε άμεσα η ΔΕΙΑ στην επιστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και κατά πληροφορίες αναγνωρίζει τα όσα το Ε.Ε.Α. κατέγραφε ζητώντας την παρέμβασή της στις αθέμιτες πρακτικές πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων τονίζοντας ότι “παρατηρείται η απόπειρα κατάργησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και μάλιστα από μεγάλο «παίκτη» της ασφαλιστικής αγοράς”.

Η αντίδραση της ΔΕΙΑ και η αναγνώριση του συγκεκριμένου θέματος και πρακτικής που δεν είναι σύννομη, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα το οποίο ωστόσο για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να φθάσει έως το τέλος που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα και να ζητηθεί η αναίρεση όλων των μη σύννομων πρακτικών που πλήττουν τους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είχε αναφέρει στην επιστολή προς την ΔΕΙΑ ότι: “το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι πληθαίνουν τα περιστατικά αθέμιτων πρακτικών στην λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και μία ουσιαστική παρερμηνεία του νομικού πλαισίου από ορισμένους, με αποτέλεσμα να πλήττεται το κύρος της ιδιωτικής ασφάλισης και να τίθεται σε κίνδυνο η εργασία επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Όπως είναι γνωστό το άρθρο 27 του νόμου 4583/2018 αναφέρει ρητά: «Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές. Απαγορεύεται ιδίως να προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου».