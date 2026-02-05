Σε αλλαγές στη διοικητική της δομή στον τομέα Reinsurance Solutions σε Ελλάδα και Κύπρο προχωρά η Aon, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Λυμπέρης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) για τη Reinsurance Solutions σε Ελλάδα και Κύπρο, διαδεχόμενος τον Μανώλη Σιατούνη ενώ ο Έβρος Κυριακίδης τοποθετείται στη θέση του Managing Director.

Σύμφωνα με την Aon, η νέα διοικητική ομάδα θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της υποστήριξης των πελατών – ασφαλιστικών επιχειρήσεων της περιοχής – σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και ανάδυσης νέων κινδύνων, αξιοποιώντας δεδομένα, αναλύσεις και καινοτόμες λύσεις, με στόχο τη βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, μέσω της διεύρυνσης των λύσεων αναλογιστικής υποστήριξης, καθώς και των υπηρεσιών treaty και facultative αντασφάλισης, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με τα δίκτυα της Aon σε επίπεδο EMEA, θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλής προστιθέμενης αξίας, data-driven υπηρεσίες στους πελάτες της.

Σε δήλωσή του, ο Tomas Novotny, CEO της Reinsurance Solutions της Aon για την περιοχή EMEA, τόνισε ότι η νέα ηγετική ομάδα στην Ελλάδα και την Κύπρο διασφαλίζει τη συνέχεια στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων αντασφάλισης, μέσα από ένα συντονισμένο περιφερειακό και παγκόσμιο δίκτυο.

Η Aon ευχαρίστησε τον Μανώλη Σιατούνη για τη δωδεκαετή προσφορά του στον οργανισμό, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση ισχυρού αποτυπώματος της εταιρείας στον τομέα της αντασφάλισης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Λυμπέρης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον νέο του ρόλο, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να αξιοποιήσει τα θεμέλια που έχουν τεθεί, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία που προσφέρει η Aon στους πελάτες της περιοχής. Ο Έβρος Κυριακίδης σημείωσε ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ευρύτερες αλλαγές στον κλάδο, με την τεχνολογία και τις νέες λύσεις να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των μελλοντικών κινδύνων.