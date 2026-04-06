Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 στο Goethe-Institut στην Αθήνα, η Εθνική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact National Event Greece 2026) με τίτλο «Living the Change, Shaping the Future», η οποία διοργανώθηκε από τον οργανισμό ΙΝΖΕΒ, τον Εθνικό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια δυναμική πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών φορέων, επιστημονικής κοινότητας, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών τομέων, των προκλήσεων και των ευκαιριών της κλιματικής μετάβασης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης κάλυψε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων θεματικών, αναδεικνύοντας τη διατομεακή διάσταση της κλιματικής κρίσης μέσα από θεματικές που κάλυψαν την κλιματική επιστήμη, την καινοτομία, την τεχνολογία και το ΑΙ, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια υγεία, τον τουρισμό αλλά και την κλιματική αλλαγή μέσα στην καθημερινότητα, τη στάση των πολιτών και την πολύ σημαντική συμμετοχή της νεολαίας.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς από την κα Αλίς Κοροβέση, Επικεφαλής Ομάδας Συντονισμού European Climate Pact στην Ελλάδα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ, την κα Ευαγγελία Γεωργίτση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και τους Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, κο Γιάννη Αναστασάκη, Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και κα Μαριάννα Ράππου, Αρχιτέκτονα Τοπίου, Garden Coach και Αρθρογράφου Αστικού Πρασίνου και Βιωσιμότητας.

Η Αλίς Κοροβέση δήλωσε: «Η κλιματική μετάβαση δεν είναι ένα αφηρημένο πολιτικό ζητούμενο, αλλά μια διαδικασία που διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τις επιλογές θεσμών, αγορών και κοινωνίας. Το European Climate Pact δημιουργεί τον χώρο όπου αυτές οι διαφορετικές πραγματικότητες μπορούν να συναντηθούν με ουσιαστικό τρόπο. Η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς έναν διάλογο, αλλά ένα σημείο σύνδεσης. Σύνδεσης ανθρώπων, τομέων και εμπειριών, που είναι απαραίτητη για να μετατρέψουμε τη γνώση σε εφαρμογή και τις προθέσεις σε συγκεκριμένες δράσεις.»

Από την πλευρά του ο κος Γιάννης Αναστασάκης είπε πως «Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής δράσης. Η ενίσχυση της συνεργασίας με τους πολίτες και τους φορείς είναι καθοριστική για την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών.»

Στο κυρίως πρόγραμμα της εκδήλωσης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην ομιλία του με τίτλο «Κλιματική Επιστήμη και Πραγματικότητα», ανέδειξε τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή εμπειρία της κλιματικής κρίσης, θέτοντας τη βάση για τον διάλογο στις επιμέρους ενότητες της εκδήλωσης. Όπως ο ίδιος δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ένα μελλοντικό σενάριο, αλλά μια παρούσα πραγματικότητα. Η κατανόηση της επιστημονικής διάστασης είναι κρίσιμη για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.»

Ο ρόλος των τεχνολογικών εξελίξεων στη διαμόρφωση της κλιματικής μετάβασης, εστιάζοντας στη μετάβαση από την καινοτομία ως έννοια στην εφαρμογή της στην πράξη ήταν το θέμα της ομιλίας με τίτλο «Καινοτομία, Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη». Ο κος Μάριος Δαφνομήλης, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και Σύμβουλος Foresight της Προεδρίας της Κυβέρνησης, παρουσίασε πως η τεχνολογία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λήψης αποφάσεων, αναδεικνύοντας ζητήματα διακυβέρνησης, διαφάνειας και πρόσβασης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η τεχνολογική πρόοδος να συνδέεται με σαφείς κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (VR), «From Dystopia to Eutopia: Transforming Urban Environments Through Collaborative Decision-Making in ARSINOE» που έχει διακριθεί με το Πρώτο Βραβείο στην κατηγορία “Best 3D User Interface Demo” στο 32ο IEEE International Conference on Virtual Reality (IEEE VR 2025). Η δράση αναδεικνύει τον ρόλο της τεχνολογίας, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικών εργαλείων για τη συμμετοχική διακυβέρνηση και τον σχεδιασμό πολιτικών ανθεκτικότητας στο κλίμα.

Η ενότητα «Κλίμα και Πολιτιστική Κληρονομιά» στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο κος Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος του European Scientific Advisory Board on Climate Change, η κα Σοφία Σπυροπούλου, Αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού κι ο κος Παναγιώτης Νταής, Αντιπρόεδρος ΔΙΑΖΩΜΑ, ανέδειξε τον ρόλο των πολιτιστικών φορέων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, του Υπουργείου Πολιτισμού και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Σε δήλωσή του ο κος Καρτάλης είπε: «Η προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να περιορίζεται σε τεχνικά έργα αλλά να ενσωματώνει επίσης παραδοσιακές τεχνικές και να προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.»

Το πάνελ «Κλιματική Αλλαγή και Κοινωνική Συνοχή», με τη συμμετοχή της κας Φιλίππα Χατζησταύρου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνούς Πολιτικής, ΕΚΠΑ, της κας Μαρίας Καρρά, Συνιδρύτριας Emfasis Non–Profit και του κου Γιώργου Λιάλιου, Δημοσιογράφου για θέματα περιβάλλοντος, εφημερίδα ‘Η Καθημερινή’, εστίασε στις κοινωνικές ανισότητες που εντείνει η κλιματική κρίση και στην ανάγκη για δίκαιες και συμπεριληπτικές πολιτικές.

Η ενότητα «Κλιματική Αλλαγή και Δημόσια Υγεία» ανέδειξε τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των πολιτών, με τη συμβολή του κου Γκίκα Μαγιορκίνη, Αναπληρωτή Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, της Δρ. Μαρίας Σακουφάκη, Επισκέπτριας Δημόσιας Υγείας, Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής και Προέδρου ΠΣΕΥ-ΝΠΔΔ και του κου Ορέστη Γιωτάκου, Ψυχιάτρου, Ιδρυτή της ‘Ομπρέλα-Νευροεπιστήμη & Ψυχική Υγεία’ και Αρχισυντάκτη του περιοδικού ‘Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health’. Μέσα από τη συζήτηση τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της ετοιμότητας των συστημάτων υγείας.

«Κλιματική Αλλαγή και Τουρισμός» ήταν το θέμα που αναλύθηκε με τη συμβολή, μεταξύ άλλων, του κου Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου Aldemar Resorts και Αντιπροέδρου ΕΕΝΕ. Η ανταλλαγή απόψεων ανέδειξε την ανάγκη για αναπροσαρμογή του τουριστικού μοντέλου προς πιο βιώσιμες πρακτικές, με έμφαση στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο για τους προορισμούς και τις υποδομές τους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανελλήνιας έρευνας «Urban Climate Pulse by INZEB – Ανθεκτικές Πόλεις και Κλιματική Αλλαγή: Απόψεις και Στάσεις Πολιτών» έφερε στο προσκήνιο την αντίληψη των πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας κρίσιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών.

Τέλος, το Youth Climate Diplomacy Forum ανέδειξε τον ενεργό ρόλο των νέων στη διαμόρφωση της κλιματικής πολιτικής και τη σύνδεσή τους με ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κος Δημήτρης Κόλλιας, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και Ειδικός Ενεργειακής Μετάβασης, δήλωσε:

«Η κλιματική μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συνεργασία. Η σημερινή εκδήλωση ανέδειξε ακριβώς αυτή την ανάγκη: να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ επιστήμης, πολιτικής, κοινωνίας και οικονομίας, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού βιώσιμες λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω του Youtube channel του ΙΝΖΕΒ: https://www.youtube.com/watch?v=FH4TaK7E6bg