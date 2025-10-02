Η BMW ανακαλεί σχεδόν 200.000 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και περισσότερα από 136.000 στη Γερμανία, αφού διαπίστωσε ότι διαβρωμένοι εκκινητήρες θα μπορούσαν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιές.



Λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς, ζητείται από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που ανακαλούνται να τα σταθμεύουν σε εξωτερικό χώρο και μακριά από κτίρια και άλλα οχήματα μέχρι να επισκευαστούν.

Η ανάκληση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων BMW, μαζί με το Toyota Supra, που μοιράζεται εξαρτήματα με το BMW Z4. Στις ΗΠΑ, ο κατάλογος των επηρεαζόμενων οχημάτων περιλαμβάνει:

2019–2021 BMW 330i

2019–2022 BMW Z4

2020–2022 BMW 530i, X3, X4

2021–2022 BMW 430i, 430i κάμπριο

2022 BMW 230i

2020–2022 Toyota Supra

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ζήτημα επηρεάζει σχεδόν όλες τις σειρές μοντέλων BMW που παρήχθησαν μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου 2015 και 7 Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση ορισμένα συμπαγή μοντέλα με εγκάρσιους κινητήρες και τα μοντέλα επιδόσεων M, τα οποία χρησιμοποιούσαν μίζες από άλλους προμηθευτές.

Πηγή: https://www.bmwblog.com/2025/09/26/bmw-recall-starter-motor-fire-risk-2025/