Σε εξέλιξη βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για την εξαγορά του πλειοψηφικού μεριδίου στην HHG που κατέχει το CVC από την PureHealth Holding.

Κατά τις ίδιες πηγές σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σήμερα από τον υπουργό υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.