Σε ανακοίνωσή της η ΟΑΣΕ αναφέρει “νέα δικαστική δικαίωση πρώην εργαζομένων της Interlife Ασφαλιστικής υποχρεώνει την Interlife να καταβάλει τα δεδουλεξεδουλευμένες αποδοχές που δικαιούνταν βάσει των συλλογικών συμβάσεων του κλάδου.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε ότι εξυς, όπως αντίστοιχα συνέβη και με τους συνάδελφους των Αθηνών. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι οι συλλογικοί αγώνες και η συστηματική διεκδίκηση φέρνουν αποτελέσματα. Όταν οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι και τα σωματεία τους παρεμβαίνουν αποφασιστικά, η αυθαιρεσία δεν μένει χωρίς απάντηση. Θέλουμε να τονίσουμε ξεκάθαρα ότι ως Σύλλογος και Ομοσπονδία επιδίωξη μας είναι να λειτουργούν όλες οι εταιρείες του κλάδου εύρυθμα και με σεβασμό στους εργαζόμενους. Όμως ο σεβασμός αυτός προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή των συλλογικών ρυθμίσεων και την καταβολή όλων όσων δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Με δεδομένο ότι εκκρεμεί ακόμη μία τρξέχιση μιας δικαστικής αντιπαράθεσης που δεν ωφελεί κανέναν.

Στέλνουμε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: οι συλλογικές συμβάσεις, οι διαιτητικές αποφάσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν αποφασιστικά κάθε φορά που παραβιάζονται αυτά, μέχρι να διασφαλίζεται στην πράξη η δίκαιη μεταχείριση όλων των συναδέλφων μας και η πλήρης εφαρμογή των συλλογικών ρυθμίσεων στον κλάδο