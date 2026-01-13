Σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει:

Η ΕΚΠΟΙΖΩ συνεχίζει να λαμβάνει καθημερινά πλήθος καταγγελιών από καταναλωτές, οι οποίοι έχουν έρθει εκ νέου αντιμέτωποι με καταχρηστικές πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών αναφορικά με την αύξηση των ασφαλίστρων για τα έτη 2025-2026 στα ισόβια συμβόλαια υγείας.

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ – ο οποίος ίσχυε για τη χρονική περίοδο 2022-2024 και στον οποίο βασίστηκαν οι υπέρογκες αυξήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να εγκαταλείψουν τα ισόβια συμβόλαια που πλήρωναν επί δεκαετίες – καταργήθηκε με νέα νομοθετική ρύθμιση στις 16.01.2025 (Ν.5170/2025), κατόπιν παρέμβασης και της ΕΚΠΟΙΖΩ, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταχρηστική και μη σύννομη αύξηση των ασφαλίστρων των τελευταίων χρόνων.

Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίζουν την ίδια πρακτική, σε μια εποχή που οι καταναλωτές πλήττονται από την ακρίβεια και δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στον συγκεκριμένο ρυθμό αύξησης. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η αισθητή υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ιδιωτική ασφάλιση, ως συμπληρωματικού πυλώνα του συστήματος υγείας.

Ειδικότερα, με την κατάργηση του δείκτη του ΙΟΒΕ οι αυξήσεις στα ισόβια συμβόλαια υγείας θα έπρεπε να ήταν αισθητά μειωμένες για το έτος 2025, οι ασφαλιστικές εταιρείες όμως συνεχίζουν με τρόπο απαράδεκτο, αδιαφανή και μη σύννομο, να χρεώνουν τους ασφαλισμένους με υπέρογκες αυξήσεις που κυμαίνονται από 10% έως 14%. Μάλιστα, στα ετήσια συμβόλαια οι αυξήσεις συνεχίζουν την ανοδική πορεία από 12% έως 16%.



Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο των νομοθετικών αλλαγών είχαν δημόσια ανακοινώσει τη δέσμευσή τους για μείωση των ασφαλίστρων για το έτος 2025 σε ποσοστό 7% (παρότι η εν λόγω μείωση συνεχίζει να είναι υπέρογκη και στερείται αντικειμενικής τεκμηρίωσης).

Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με τις ανακοινώσεις τους, αν και αναφέρουν ρητά ότι θα υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις με στόχο την προστασία του καταναλωτή και θα ενημερώσουν τους ασφαλισμένους τους με νέες επιστολές για τις επικείμενες μειώσεις, συνεχίζουν απρόσκοπτα να επιβάλλουν στους ασφαλισμένους διψήφιες υπέρογκες αυξήσεις.

Το εν λόγω πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, καθ’ ότι εκκρεμεί η κατάρτιση του νέου σχετικού δείκτη, ο οποίος σύμφωνα με την υπ’αρ. Απόφαση 74816/30/09/2025 θα δημοσιεύεται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με ισχύ από 01.01.2026. Ο δείκτης έπρεπε να είχε δημοσιευθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη νέα τιμολογιακή πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών για το 2026. Η εν λόγω καθυστέρηση, δημιουργεί εκ νέου για τους ασφαλισμένους μεγάλη αβεβαιότητα, ανασφάλεια και επιπρόσθετη σύγχυση και άγχος, καθώς χωρίς επίσημο δείκτη, οι ασφαλιστικές συνεχίζουν τις καταχρηστικές πρακτικές τους με ανάλογες αυξήσεις άνω του 10% για τα έτη 2026 – 2027.



Επιπλέον, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Δ΄ 2196/2025) δικαιώνει τους καταναλωτές σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, επικυρώνοντας την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και τα πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν ήδη από το 2011 σε ασφαλιστικές εταιρείες για παράνομες, καταχρηστικές και αντισυμβατικές μονομερείς αυξήσεις

στα ασφάλιστρα υγείας.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί: