Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑΠΕ αναφέρει:

“Η ΕΣΑΠΕ σε συνέχεια ενημέρωσής της από τα θιγόμενα μέλη της, εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη βαθιά της στήριξη προς τους συναδέλφους Συντονιστές, των οποίων οι συμβάσεις συνεργασίας καταγγέλθηκαν αιφνιδιαστικά και χωρίς ουσιαστική αιτιολογία από ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργάζονταν επιτυχώς επί σειρά ετών.

Σε μία αγορά ιδιωτικής ασφάλισης που απαιτεί σταθερότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια, ο ρόλος του Συντονιστή είναι θεμελιώδης. Συνεισφέρει καθημερινά στην ανάπτυξη, την εύρυθμη λειτουργία και την αξιοπιστία του κλάδου. Η απαξίωση του έργου του, μέσω τέτοιων αποφάσεων οι οποίες εκφράζονται αιφνιδιαστικά και χωρίς επαρκή ενημέρωση, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και ανησυχία σε ολόκληρη την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και δεν πλήττει μόνο τους ίδιους αλλά και το σύνολο της αγοράς.

Η ΕΣΑΠΕ στέκεται δίπλα στους συναδέλφους, στηρίζει κάθε θεσμική προσπάθεια αποκατάστασης της δικαιοσύνης και υπερασπίζεται την αξία και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την υπόθεση και θα παρέμβουμε όπου και αν απαιτηθεί, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων, με πλήρη σεβασμό στο ισχύον Νομικό Πλαίσιο και στις συμβατικές ελευθερίες των μερών”.