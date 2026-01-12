Σε ανακοίνωσή της η ΟΑΣΕ αναφέρει:

Η αίτηση της ΟΑΣΕ προς το Υπουργείο Εργασίας για καθολική εφαρμογή της ΣΣΕ από όλες τις ασφαλιστικές Εταιρείες και σε όλους τους ασφαλιστικούς υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά είχε αίσια έκβαση : στις 8 Ιανουάριου 2026 Δημοσιεύθηκε το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 3/8.01.2026 τεύχος ΄Β που Κηρύττει Γενικώς Υποχρεωτική την από 8.07.2025 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης» κι αφορά την χρονική περίοδο 01/01/2025 έως και 31/12/2027.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες της χώρας κι όχι μόνο τα μέλη της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) με οποιοδήποτε καθεστώς υφίστανται δηλαδή: είτε έχουν έδρα στην Ελλάδας, είτε είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, είτε είναι ΕΠΥ, υποχρεούνται από τον Νόμο να εφαρμόσουν στο σύνολο των υπαλλήλων τους την από 8.07.2025 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που είχε συνυπογράψει η Ομοσπονδία μας, ΟΑΣΕ με την ΕΑΕΕ.