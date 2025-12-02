Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΑΔ αναφέρεται “στην σύμπραξη των δεκαοκτώ Προέδρων Μελών της Πρωτοβάθμιων Σωματείων της πανελλαδικά οι οποίοι συνεπικουρούν του Διοικητικου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας σε κρίσιμες στιγμές για τον ασφαλιστικό κλάδο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ να συνδράμουν με ” πρωτοβουλίες” στο μείζον ζήτημα της επιβολής του δικαιώματος συμβολαίου σε παλαιότερα χαρτοφυλάκια υγείας ζητώντας στην ουσία την μείωση των αμοιβών των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διατηρώντας το ασφάλιστρο ως είχε .

Η καπήλευση των δικαιωμάτων των ασφαλιστών πάνω στα χαρτοφυλάκια τους αποτελεί καταπάτηση και καταπτιστη πράξη απαξίωσης του κλάδου και των συνεργατών της εταιρείας Εθνικης Ασφαλιστικής.

Η ηγεσία της Εθνικής Ασφαλιστικής πρέπει να ανακαλέσει την απόφαση της σαν μια απόφαση που ελήφθη πρόχειρα και χωρίς κανένα μακροπρόθεσμο όφελος στο μείζον θέμα του κλάδου υγείας και να ψάξει αλλού να βρει τους ενόχους των ζημιογόνων αποτελεσμάτων του κλάδου και όχι στα δίκτυα πωλήσεων της εταιρίας της .

Το δικαίωμα συμβολαίου δεν εμπεριέχεται σε κάποιον νόμο που διέπει την λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Εδραιώθηκε και πέρασε σιωπηρά στην μνήμη της αγοράς ως ένα εξισορροπιστικο μέτρο κατά την έκδοση ενός ασφαλιστηρίου.

Η ΠΟΑΔ με τα 18 Σωματεία – Μέλη της ανακοινώνει ότι θα πολεμήσει κάθε μορφής παραπλανητική εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό που να αφορά την σχέση των αμοιβών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με κάθε μορφής αλλαγών στα ασφάλιστρα υγείας ή άλλων κλάδων από πλευράς οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας με ότι αυτό συνεπάγεται”.