Σε ανακοίνωσή του το ΕΕΑ αναφέρει σχετικά με την Εθνική Ασφαλιστική αι το δικαίωμα συμβολαίου:

“Το ΕΕΑ αναγνωρίζει, θεωρεί δίκαιο ηθικά και ουσιαστικά, και στηρίζει το αίτημα της ΕΑΔΕ και του ΣΠΑΤΕ να ανακληθεί η απόφαση της ΕΘΝΙΚΗΣ η οποία εισάγει νέα δεδομένα στο δικαίωμα συμβολαίου και θίγει τις προμήθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα συμβόλαια Υγείας.

Το Επιμελητήριο στέκεται θεσμικός αρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα των Σωματείων και επισημαίνει ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν τους επαγγελματίες “πρώτης γραμμής” που βρίσκονται ενώπιον του κάθε ασφαλισμένου και συντελούν στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης δε μπορεί να λαμβάνονται με τρόπο τέτοιο ώστε οι επαγγελματίες να αιφνιδιάζονται, να καλούνται να επωμιστούν περικοπές στα εισοδήματά τους και μάλιστα για παραγωγή παρελθόντων ετών -πρωτοφανές- και τελικά να μη αισθάνονται εμπιστοσύνη απέναντι στην εταιρεία την οποία στηρίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό της ηθικής αντιμετώπισης, το ΕΕΑ δεν προσεγγίζει την αστάθεια της απόφασης από νομοθετική πλευρά καθώς έχει την πεποίθηση ότι η διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ όπως και στο παρελθόν έχει ανάλογα πράξει θα ανακαλέσει την αιφνιδιαστική και επιβαρυντική για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συνεργάτες της, απόφαση συντελώντας στην επικράτηση κλίματος εμπιστοσύνης και ομαλής συνέχειας”.