Σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΑΔΙΔΕ αναφέρει:

“Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση των ασφαλιστικών εταιριών Εθνικής και Groupama για την επιβολή δικαιώματος συμβολαίου σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν τέτοιου είδους χρεώσεις, επισημαίνουμε πως δημιουργεί εύλογη απορία ο λόγος που οι εταιρείες προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια, από τη στιγμή μάλιστα που, όπως επισημαίνουν, αυτό δεν θα έχει άμεση επίπτωση στον καθορισμό του ύψους των ασφαλίστρων.

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό από την πλευρά μας είναι πως ο μοναδικός εμφανής λόγος είναι, με έμμεσο τρόπο, η μείωση των αποδιδόμενων αμοιβών στους συνεργάτες τους. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή των εταιρειών για την εισαγωγή του Δικαιώματος Συμβολαίου σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια που δεν περιελάμβαναν τέτοια χρέωση αποτελεί ουσιαστικά μονομερή ενέργεια τροποποίησης και κατάφορη παραβίαση τόσο των βασικών όρων των υφιστάμενων συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τους συνεργάτες τους όσο και των συναλλακτικών ηθών.

Πιστεύουμε πως η ενέργεια αυτή είναι προμελετημένη και καταδεικνύει εμπράκτως την πρόθεση των εταιριών να προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσεις στις αμοιβές των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Θεωρούμε δε ότι αποτελεί την απαρχή για την άμεση και ουσιαστική μείωση του εισοδήματός τους.

Κατ’ επέκταση, είμαστε πλήρως αντίθετοι τόσο σε αυτή την απόφαση όσο και σε κάθε άλλη παρόμοια ενέργεια από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών για επιβολή ή αυξήσεις στο δικαίωμα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Καλούμε τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρίες να ανακαλέσουν άμεσα την απόφασή τους και να προχωρήσουν σε σχετικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους συνεργάτες τους, σεβόμενες τα νόμιμα δικαιώματά τους και αναγνωρίζοντάς τους ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των εργασιών τους και της δημιουργίας των χαρτοφυλακίων τους, ιδιαίτερα στον κλάδο Υγείας”.