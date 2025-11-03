Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Oι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να τα εξοφλήσουν, προκειμένου να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα (δεν έχουν δηλαδή αυξήσεις ή μειώσεις) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο υπολογισμός των τελών εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος:

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν έως 31 Οκτωβρίου 2010: Ο υπολογισμός γίνεται βάσει του κυβισμού του κινητήρα.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά: Ο υπολογισμός γίνεται βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Για τα πιο “καθαρά” οχήματα ισχύει πλήρης απαλλαγή (μηδενικά τέλη).

Πρόστιμα για καθυστέρηση

Η μη έγκαιρη πληρωμή επιφέρει πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται ως εξής (το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ):

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026: 25% επί του τέλους.

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2026: 50% επί του τέλους.

Πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά: 100% επί του τέλους.

Πώς θα βρείτε το ειδοποιητήριο

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο για να δείτε το ακριβές ποσό του οχήματός σας: