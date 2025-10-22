Ανασφάλιστα ήταν τα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας που κλάπηκαν με κινηματογραφικό τρόπο την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 από το Μουσείο του Λούβρου.

Συμμορία που προσποιήθηκε συνεργείο, με ανυψωτικό καλάθι και ηλεκτρικά εργαλεία, εισήλθε από παράθυρο, έσπασε προθήκες και άρπαξε οκτώ κοσμήματα ναπολεόντειας εποχής σε λίγα λεπτά. Ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο· ο ανεκτίμητος Regent Diamond έμεινε στη θέση του. Το Λούβρο έκλεισε άμεσα και εξελίσσεται ανθρωποκυνηγητό.

Η εισαγγελία Παρισιού εκτίμησε την οικονομική αξία των κλοπιμαίων στα 88 εκατ. ευρώ (περ. 102 εκατ. δολ.), τονίζοντας πως η ιστορική τους σημασία δεν αποτιμάται. Οι αρχές φοβούνται ταχεία «κανιβαλοποίηση» των κοσμημάτων—διάλυση και επανακοπή λίθων—που δυσχεραίνει την ανάκτηση.

Γιατί ήταν ανασφάλιστα

Η μη ασφάλιση φαίνεται ωστόσο ότι δεν είναι αμέλεια του μουσείου αλλά θεσμικός κανόνας καθώς οι συλλογές των γαλλικών δημόσιων μουσείων αποτελούν δημόσιο κτήμα (domaine public), είναι αναπαλλοτρίωτες και, κατά κανόνα, δεν ασφαλίζονται εμπορικά· εξαιρέσεις προβλέπονται κυρίως για μετακινήσεις όπου ενεργοποιείται ιδιωτική κάλυψη ή κρατική «εγγύηση του Κράτους». Εν προκειμένω, το Υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε ιδιωτική ασφάλιση.

Η ληστεία στο Λούβρο είναι τεστ αντοχής για την ευρωπαϊκή πολιτιστική ασφάλεια: έδειξε οργανωμένο έγκλημα, επιχειρησιακά κενά και το νομικό παράδοξο των «ανασφάλιστων» δημόσιων θησαυρών. Η ουσία δεν είναι το ασφαλιστήριο αλλά η πρόληψη: στοχευμένες θωρακίσεις υψηλού ρίσκου, έξυπνη επιτήρηση και διεθνής ιχνηλάτηση λίθων/μετάλλων, ώστε η πολιτιστική μνήμη να μη διαλύεται στον τροχό και τον κόφτη.