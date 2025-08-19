Μία δεύτερη ευκαιρία να γλιτώσουν το πρόστιμο εφόσον ανταποκριθούν στον νόμο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα λάβουν τις σχετικές ειδοποιήσεις, θα έχουν οι ανασφάλιστοι οδηγοί.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΟΟ ολοκληρώνει και τις τελευταίες διασταυρώσεις για τον πλήρη εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, καθώς και όσων κυκλοφορούν δίχως πληρωμένα τέλη ή να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, ώστε άμεσα να κοινοποιηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο τσουχτερά πρόστιμα.

Οι σχετικές ειδοποιήσεις αναμένεται να αποσταλούν στους παραβάτες το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 350.000 ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν σχετικά… ραβασάκια, έχοντας βρεθεί χωρίς σήμα ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.

Εφόσον οι ανασφάλιστοι οδηγοί δεν ανταποκριθούν στην 10ήμερη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, τότε θα υποχρεωθούν στην καταβολή του προστίμου, ενώ εφόσον εντοπιστούν να έχουν παραβεί εκ νέου τον νόμο σε διάστημα έως και 12 μήνες θα τους αφαιρούνται οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Τι πρόστιμα θα πληρώσουν οι οδηγοί

1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,

500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης,

250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιουνίου 2025, όλα τα οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, θα κληθούν να είναι ασφαλισμένα για δασική πυρκαγιά και πλημμύρα. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει και για όλα τα οχήματα που βρίσκονται σε διοικητική ακινησία.