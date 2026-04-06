

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) προχωρά σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος Ταμία, κ. Νικόλαου Βαγιάννη, ο οποίος ανέλαβε νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Στο πλαίσιο αυτής της ανασυγκρότησης, ο κ. Δημήτριος Σπανός αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ταμία, ενώ ο κ. Μιχάλης Νικούλης προάγεται από αναπληρωματικό σε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.



Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται με τον κ. Κωστή Αλφιέρη ως Πρόεδρο, τον κ. Τζον Κρόκερ ως Αντιπρόεδρο και τον κ. Νικόλαο Γαβρίλη ως Γενικό Γραμματέα, τον νέο Ταμία Δημήτριο Σπανό, ενώ τα τακτικά μέλη πλέον περιλαμβάνουν τους Απόστολο Ζηκούλη, Στυλιανό Κροκιδά και Μιχάλη Νικούλη.

Ο ΣΕΜΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον κ. Νικόλαο Βαγιάννη για τη σημαντική του προσφορά όλα αυτά τα χρόνια.