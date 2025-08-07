Η ΕΑΕΕ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας για την παραγωγή ασφαλίστρων της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, καταγράφοντας θετική μεταβολή συνολικά +2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στην έρευνα συμμετείχαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 46 επιχειρήσεις, οι 26 λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες, 13 ως υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών, 6 με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και 1 ως αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 ανήλθε σε 2,39 δισ. ευρώ, με τις ασφαλίσεις Ζωής να παρουσιάζουν μείωση -4,3% (1,09 δισ. €), ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών σημείωσαν σημαντική αύξηση +9,0% (1,30 δισ. €).

Στους επιμέρους κλάδους των ασφαλίσεων κατά Ζημιών:

Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων, ο μεγαλύτερος σε συμμετοχή (26,9%), σημείωσε άνοδο +5,0% με παραγωγή €349,5 εκατ.

Οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών παρουσίασαν άνοδο +10,5% στα €951,5 εκατ.

Ιδιαίτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους κλάδους: Εγγυήσεις (+43,5%), Ατυχήματα (+21,5%), Διάφορες χρηματικές απώλειες (+19,5%), Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως (+15,8%) και Βοήθεια (+13,1%).

Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος στον κλάδο Πιστώσεων (+8,8%) και στη Γενική Αστική Ευθύνη (+9,9%), γεγονός που ενισχύει την εικόνα σταθερής ζήτησης για προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκε ο κλάδος των Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων (-6,4%) και των Λοιπών Ζημιών Αγαθών (-1,5%), χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται σημαντικά η συνολική εικόνα.

Η παραπάνω ανάλυση αποτυπώνει όχι μόνο την ανθεκτικότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και τη δυναμική της στα κλάδους γενικών ασφαλίσεων, σε μια περίοδο όπου οι φυσικές καταστροφές, οι πληθωριστικές πιέσεις και η εντεινόμενη ρύθμιση καθιστούν την ανάγκη για ασφάλιση πιο επιτακτική από ποτέ.