Ένα νέο μοντέλο στις ασφαλίσεις διαμορφώνεται μέσα από τους AI agents. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI) αλλάζουν ριζικά τις λειτουργίες ανάληψης κινδύνου και διαχείρισης ζημιών. Σε αυτό μεταξύ άλλων αναφέρθηκε συνέδριο για το Insurtech που έγινε στο Λας Βέγκας τον Οκτώβριο.

Η εταιρεία Sixfold αναδεικνύεται ως παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ως «εγκέφαλο» ασφάλισης για να μειώσει τους χρόνους αποζημίωσης και να αυξήσει τα ασφάλιστρα κατά 30%. Ωστόσο, η συζήτηση επικεντρώνεται εκτενέστερα στην Delos (DOS) Insurance, η οποία αντιμετωπίζει σύνθετους και ταχέως εξελισσόμενους κινδύνους, όπως οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, τους οποίους οι γενικοί ασφαλιστές αποφεύγουν.