Στην ανάθεση σε ανεξάρτητη εταιρεία μελέτης για τη μείωση των εισφορών που καταβάλλονται ετησίως στο Επικουρικό Κεφάλαιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους, αναμένεται να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα ο φορέας.

Έχοντας πλέον εξυγιάνει πλήρως τα οικονομικά του στοιχεία, το Επικουρικό Κεφάλαιο παρουσιάζεται έτοιμο να περιορίσει τα έσοδα που εισπράττει από τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να μειώσει το γενικότερο κόστος ασφάλισης των οχημάτων, σε μια περίοδο μάλιστα που τα νοικοκυριά πιέζονται οικονομικά από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε, εξάλλου, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του φορέα, οπότε ο πρόεδρός του, Ηρακλής Δασκαλόπουλος, υπογράμμισε ότι λόγω της θετικής εικόνας που παρουσιάζει ο ισολογισμός του Επικουρικού Κεφαλαίου υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλισμένοι και που είναι 6% επί των ασφαλίστρων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πρόθεση του φορέα είναι να αναλάβει σειρά επικοινωνιακών δράσεων ώστε να περάσει στο ευρύ κοινό το μήνυμα ότι τα οχήματα οφείλουν να είναι ασφαλισμένα για όλες τις υποχρεωτικές καλύψεις -βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται και οι φυσικές καταστροφές.