Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα φετινά Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» 2026, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχει ξεκινήσει από τη διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού.

Με κεντρικό μήνυμα «Trust is the real premium», τα φετινά βραβεία αναδεικνύουν τη σημασία της εμπιστοσύνης ως βασικού πυλώνα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σε μια εποχή αυξανόμενης πολυπλοκότητας και μετασχηματισμού της αγοράς.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας της διαδικασίας, η εποπτεία και ο έλεγχος της διεξαγωγής των βραβείων έχει ανατεθεί στην Grant Thornton, έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ασφαλιστικοί Πράκτορες (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων πωλήσεων του tied agency) και Μεσίτες Ασφαλίσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δωρεάν την υποψηφιότητά τους σε μία ή και περισσότερες κατηγορίες. Ο θεσμός των βραβείων αναδεικνύει με αξιοπιστία και κύρος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την επιχειρηματική τους κουλτούρα και τη συνολική τους πορεία στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59, που αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή των Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» για την ανάδειξη των νικητών ανά κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επισκεφθείτε το website: www.morakisawards.gr

ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο υποψηφιοτήτων:

Κωνσταντίνος Παππάς

📧 [email protected]

📞 210 9594121